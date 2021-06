Incluyen a EP entre peores ciudades para conducir

Archivo / Un accidente vehicular en el área del Centro

De acuerdo con un estudio elaborado por la empresa QuoteWizard, una compañía de LendingTree y uno de los principales mercados de seguros en línea de Estados Unidos, sobre las 70 mejores y peores ciudades para conducir en el país, El Paso se encuentra en la posición de las “peores” con el número 30.

Según la publicación, dentro de los hallazgos clave El Paso se ubicó en el lugar 39 entre los peores accidentes; el 23 dentro de los malos para DUI; 35 en cuanto al manejo por exceso de velocidad y el 31 en la categoría peor para citaciones, referentes a violaciones a la ley de tránsito.

El informe asienta que las ciudades calificadas entre las peores fueron aquellas con la tasa más alta de incidentes, y las ciudades con mejores conductores tuvieron la tasa más baja de incidentes.

Dentro de las peores ciudades para manejar se encuentran junto con El Paso las ciudades texanas de Austin y Houston mientras que Dallas y San Antonio aparecen dentro de las mejores.

Asimismo Denver, Las Vegas, San Diego, Phoenix, Tucson, Colorado Spring, Kansas, Miami y Tampa, entre otras, se ubican también dentro de la lista de las peores.

No obstante New Orleans, Honolulu, Boston, Charlotte, Oklahoma City, Chicago, New York, Orlando, y Nashville y Wichita, entre otras, son categorizadas como de las mejores.

QuoteWizard se propone cada año ver qué ciudades tienen los peores conductores en Estados Unidos analizando datos de dos millones de cotizaciones de seguros de automóviles de conductores en las 70 principales ciudades del país.

“Evaluamos las ciudades en cuatro factores para determinar la calidad general del conductor y tomamos una clasificación compuesta de los incidentes generales”, establece un comunicado de prensa de la compañía.

Los incidentes incluyen: accidentes, multas de tránsito, conducir bajo la influencia de alcohol o drogas (DUI) o citaciones a las Cortes por pasar un semáforo en rojo, usar un teléfono celular mientras se conduce, entre otras.

El informe completo “Mejores y peores conductores por ciudad” que está disponible en línea incluye las clasificaciones de cada una de las 70 ciudades más grandes de Estados Unidos, así como información detallada sobre accidentes, DUI, multas por exceso de velocidad y citaciones.

Si bien todas las ciudades pueden pensar que tienen los peores conductores, nuestro informe anual “Mejores y peores conductores por ciudad” identificó las ciudades que realmente los tienen. Según nuestros datos, los conductores de El Paso se ubicaron en el lugar 30 de los peores en la nación, de acuerdo a los analistas.

El equipo de investigación de QuoteWizard evaluó la calidad de los conductores de las 70 ciudades más grandes de Estados Unidos y se analizaron los datos de 2019 de millones de cotizaciones de seguros de conductores en las 70 ciudades utilizando QuoteWizard.com.

Dentro de la metodología se utilizó un sistema de clasificación compuesto para clasificar cada ciudad por su índice de incidentes.

Los agentes y operadores, a su vez, se benefician de millones de clientes potenciales, llamadas y tráfico altamente calificados a su sitio. Con sede en Seattle, QuoteWizard se fundó en 2006.

Peores ciudades para conducir:

1. Omaha

2. Riverside

3. Bakersfield

4. Columbus

5. Richmond

6. Fresno

7. Sacramento

8. Salt Lake City

9. Austin

10. Baltimore

11. Virginia Beach

12. Boise

13. Denver

14. San Diego

15. Phoenix

16. Madison

17. Houston

18. Las Vegas

19. Minneapolis

20. Dayton

21. Colorado Springs

22. Cleveland

23. Indianapolis

24. Providence

25. Tucson

26. Portland

27. Greenville

28. Kansas City

29. Milwaukee

30. El Paso

31. Tampa

32. Miami

33. San Francisco Bay Area

34. Albany

35. Philadelphia

Mejores ciudades para conducir:

1. Birmingham

2. St. Louis

3. Little Rock

4. New Orleans

5. Memphis

6. Louisville

7. Detroit

8. Atlanta

9. Baton Rouge

10. Grand Rapids