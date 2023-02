Despide Vinton como juez al asesor de ex fiscal Rosales

Vinton— El abogado en el centro de una gran controversia con la Oficina del Fiscal del Distrito de El Paso perdió su trabajo como juez municipal.

En diciembre de 2022, la Villa de Vinton –población ubicada en el Noroeste del Condado de El Paso– votó por unanimidad para dejar sin efecto el nombramiento de su juez municipal, Roger Rodríguez.

La municipalidad anunció el jueves, a través de un comunicado, que está preparando una “solicitud de calificaciones” para ser considerada en su reunión ordinaria de Concejo del 7 de febrero.

Durante la última reunión del Cabildo de la villa, realizada el 17 de enero, Rodríguez le dijo a los miembros del Concejo que quería continuar sirviendo a Vinton.

Rodríguez, quien ocupó el cargo durante 14 años, se presentó en reunión del Concejo municipal del 17 de enero y pidió que se le diera la oportunidad de “continuar sirviendo a esta comunidad”. Vinton es un pueblo de unas 2 mil 700 personas en los límites con Nuevo México.

Su aparición durante la parte de comentarios públicos de la reunión podría ser la primera vez que Rodríguez habla públicamente sobre su relación con Rosales y su papel con las familias de las personas asesinadas en un tiroteo masivo en 2019. Hizo afirmaciones ante el Concejo que han sido contradichas por repetidos testimonios judiciales en 2022.

Rodríguez le dijo al Concejo que fue víctima de información errónea y en un momento pareció comparar su situación con la persecución sufrida por Jesucristo.

Dijo que había “muchas mentiras dando vueltas, muchas noticias falsas” sobre él. Dijo que quería convocar a una conferencia de prensa.

“Algunas de las agencias con sede en Washington, D.C. me preguntaron y me dijeron ‘señor, por favor no lo haga’”.

Rodríguez no nombró las agencias.

Familiares de Alexander Hoffmann, un hombre asesinado en el ataque masivo a Walmart de Cielo Vista el 3 de agosto de 2019, acusaron a Rodríguez de hostigarlos y amenazarlos. El hijo de Alexander Hoffmann, Thomas, testificó bajo juramento ante el tribunal sobre las supuestas amenazas y dijo que Rodríguez le dijo a la familia que estaba trabajando en nombre de la Oficina del Fiscal.

Los registros judiciales muestran que Thomas Hoffmann grabó conversaciones con Rodríguez en las que el juez municipal afirmó falsamente que podría ser designado para presidir el juicio del hombre acusado en el tiroteo masivo que mató a 23 personas.

Rodríguez le dijo al Cabildo de Vinton que los expertos habían descubierto que el 40 por ciento de las grabaciones habían sido alteradas, pero no proporcionó evidencia para respaldar la afirmación. En una audiencia el otoño pasado, un testigo contratado por la Oficina del Fiscal del Distrito antes de la renuncia de Rosales dijo que encontró algunas fallas en las grabaciones, pero el juez declaró inadmisible su testimonio.

Rodríguez no le dijo al Concejo municipal que él, junto con Rosales, habló con las familias de las víctimas de Walmart después de una audiencia judicial en julio. Numerosos testigos han declarado en los procesos judiciales que Rosales le permitió asistir a la reunión con varias familias.

Rodríguez ha sido abogado con licencia desde 2001, según el Colegio de Abogados del Estado de Texas.

Según la Barra Estatal de Abogados de Texas, Rodríguez ha sido reprendido públicamente dos veces: una vez en 2007 y otra en 2012.

En ambas ocasiones, el Comité de Quejas del Colegio de Abogados del Estado de Texas encontró que Rodríguez cometió una mala conducta profesional.

La estación de radio KTEP publicó hace unos días un reporte en que un grupo de veteranos acusa a Rodríguez de fraude y otros delitos.

