Inspiran a estudiantes de secundaria en carreras médicas

El Paso.- Los autobuses que generalmente llevan a los estudiantes a las escuelas intermedias los dejaron por primera vez en un campus universitario el sábado 28 de enero en un día que podría cambiar sus vidas y dar como resultado que El Paso desarrolle su propia próxima generación de héroes de la salud.

Los estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado del condado de El Paso, muchos de los cuales serían graduados universitarios de primera generación, aprendieron sobre posibles carreras en ciencias de la salud durante la Edición anual número 12 de Medventure for Your Future en el campus de El Paso del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Texas Tech (TTUHSC).

El evento gratuito, organizado por TTUHSC El Paso, tiene como objetivo generar interés en las ciencias de la salud a una edad temprana. Casi 1,000 estudiantes y padres asistieron a Medventure for Your Future de este año. El evento de un día ofreció talleres prácticos de ciencia y brindó a los padres formas creativas de alentar a sus hijos a aprender sobre ciencias de la salud.

Kenadee Espinoza, de 12 años, sonrió al recordar su taller favorito, “Investigación de la escena del crimen”. Los presentadores trabajaron arduamente para que la escena del crimen fuera lo más realista posible con una persona tendida en el piso mientras los estudiantes se acomodaban para el taller.

"Me gustó más el taller de investigación de la escena del crimen por todo lo que mostró", dijo. "Me gustó verlos recolectar evidencia, polvo para huellas dactilares y todo el proceso involucrado en la investigación porque quiero ser científico forense cuando sea mayor y esto hizo que me interesara más en querer hacerlo".

Los talleres de corazón, cerebro y medicina veterinaria fueron algunos de los otros talleres que exploraron los estudiantes. Este año, las nuevas presentaciones incluyeron “Cómo lidiar con la diabetes” y “Operación de anatomía básica”.

“Este evento de exploración anual amplía los horizontes de los estudiantes de secundaria del área de El Paso a medida que buscan carreras en STEM y ciencias de la salud al ingresar a la escuela secundaria”, dijo René André, M.B.A, subdirector de Programas de Extensión de TTUHSC El Paso. “Este es un gran beneficio para una comunidad que experimenta escasez de profesionales de la salud. He visto a muchos estudiantes que asistieron al evento regresar como voluntarios para Medventure for Your Future”.

Medventure for Your Future es solo una de las formas en que la universidad se acerca a la juventud de Borderplex. La universidad también ofrece un campamento médico de verano, visitas a los campus de escuelas públicas y privadas del área durante ferias de carreras, el programa Shadow a Physician para estudiantes de pre-medicina y el Programa de Enriquecimiento de Verano para estudiantes de pre-medicina en UTEP.

Estos programas son importantes para involucrar a los estudiantes con un interés temprano en las ciencias de la salud. Ese interés puede llevarlos a una carrera en un campo que puede cambiar su trayectoria de vida y, en última instancia, ayudar a la misión de la universidad de educar a los estudiantes locales y reducir la escasez de atención médica en el futuro.

Kelly Tomblin, presidenta y directora ejecutiva de El Paso Electric, dio la bienvenida a los estudiantes y sus padres. Tomblin apoya desde hace mucho tiempo a TTUHSC El Paso y ha servido en el Consejo de Desarrollo del Presidente de TTUHSC El Paso.

Su bienvenida enfatizó el poder del potencial para los individuos y nuestra comunidad.

“Donde comienzas no es donde terminas”, dijo. “Esta es tu vida para crear. No has visto fotos de lo que era este lugar hace 10 años. Era un campo. No solo es crear un lugar donde puedan convertirse en médicos y enfermeros, lo cual es muy importante para nuestra comunidad para que las personas puedan estar bien, sino que también está creando prosperidad y esperanza. No tienen que ir a Dallas, no tienen que ir a Houston. Pueden venir aquí.

“Todos los días escucho historias de personas dentro de la escuela que iban en bicicleta a la escuela, que no tenían comida para comer, que pasaron de cero dólares a $80,000 después de graduarse de TTUHSC El Paso”, dijo Tomblin. “Eso es prosperidad. Eso es porque a la gente le encantaba esta región”.

Fabiola Armendáriz, D.N.P, M.S.N., R.N., es un ejemplo de ese potencial realizado. Armendáriz era estudiante de la clase inaugural de la Escuela de Enfermería Hunt. Durante los últimos ocho años se ha desempeñado como coordinadora de la Academia de Profesiones de la Salud en la Escuela Secundaria Socorro.

En Medventure for Your Future, Armendáriz mostró a los estudiantes la anatomía humana usando un juego gigante de Operación.

“Es un momento de círculo completo para mí porque sé dónde comienza y ahora, estoy aquí para contarles sobre el viaje y las experiencias que pueden obtener de él. Me encanta esto”, dijo Armendáriz.

Armendáriz dijo que recientemente se había puesto en contacto con un exalumno de la HPA que ahora estaba solicitando ingreso a la Escuela de Medicina Foster, un ejemplo de la misión de TTUHSC El Paso de crecer y brindar más proveedores de atención médica a la región.

“Es increíble verlo y me da una gran alegría porque sé que van a estar sirviendo a su comunidad”, dijo. “Crecemos con ellos aquí. Los capacitamos y les enseñamos y luego regresan y brindan sus servicios a la comunidad. Siempre es hermoso de ver”.