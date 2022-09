Chocan regidoras y alcalde por declaración de emergencia

Tres regidoras del Cabildo de El Paso pidieron al alcalde Leeser, a través de una carta dada a conocer el miércoles, emitir una “Declaración de Desastre”, por considerar que la crisis migratoria traerá trastornos en los servicios públicos a los contribuyentes al desviar recursos para ese fin.

Sin embargo, y aunque la propuesta no fue descartada de inicio, el alcalde Leeser manifestó que tomar una decisión de ese tipo es ‘prematuro’ debido a que el Gobierno federal adelantó $2 millones en fondos para la ciudad.

PUBLICIDAD

En un comunicado de prensa enviado por la oficina del alcalde se dio respuesta a las regidoras: “Si bien aprecio la preocupación expresada por las tres representantes de la Ciudad, la acción que piden es prematura en este momento”.

Y apuntó: “Los migrantes que ingresan a nuestra comunidad no vienen a El Paso, vienen a los Estados Unidos. Este es un problema federal en el que estamos trabajando con el Gobierno federal para abordarlo, junto con muchos socios. Los migrantes que hemos recibido no amenazan a nuestra comunidad, buscan asilo político”, enfatizó.

En la carta enviada por la regidora Claudia Rodríguez, del Distrito 6, firmada también por las representantes Isabel Salcido y Cissy Lizárraga, de los Distritos 5 y 8 respectivamente, se aborda la alarmante afluencia masiva de migrantes que ingresan al ciudad de El Paso, por lo que consideran una atención urgente.

“Estamos en un punto de quiebre y debemos declarar el estado de emergencia. Sólo el alcalde o el juez del Condado pueden emitir la declaración, por lo que hemos escrito una carta al alcalde Leeser implorándole que emita la declaración de desastre”, dijo Rodríguez.

Y aseguran, “nuestros recursos están tensos hasta el límite. Nuestra capacidad para brindar asistencia a los migrantes de una manera respetuosa y humana se verá afectada, al igual que nuestros servicios diarios de la Ciudad para nuestros residentes”.

En respuesta Leeser expresó que este es un problema federal en el que se está trabajando precisamente con el Gobierno federal para abordarlo, junto con muchos socios. Los migrantes que hemos recibido no amenazan a nuestra comunidad, buscan asilo político, lo cual está permitido por la ley de los Estados Unidos, agregó.

Leeser comentó que los migrantes sólo se quedan en la ciudad entre 24 y 48 horas por lo que la actuación de la Ciudad se enfoca a prestar ayuda para que lleguen a su destino si aún no tienen un patrocinador.

No obstante, las representantes consideran que es inaceptable que el Gobierno municipal siga financiando esta crisis federal, asentó la representante en su carta y remató: “Esto no se trata de política; se trata de las personas a las que fuimos elegidos para servir. No podemos servir a la gente de El Paso sin la ayuda inmediata y rápida de los gobiernos estatal y federal”.

Ante ello el alcalde puntualizó que el reembolso de FEMA para los dos primeros trimestres del año se pagará electrónicamente a finales de esta semana.

Resaltó que gracias a la congresista federal Verónica Escobar, se recibió la aprobación de $2 millones de dólares por adelantado para abordar los desarrollos recientes.

“Todos los gastos seguirán siendo reembolsados por el Gobierno federal y no recaerá sobre las espaldas de los contribuyentes de El Paso. No se liberarán fondos federales adicionales con ninguna declaración, como dice la carta”, insistió.

Indicó que se están realizando esfuerzos continuos para mover el proceso de manera eficiente para todas las personas a fin de evitar retrasos y hacinamiento.

Afirmó que los dirigentes de las diversas agencias con las que trabajan están de acuerdo con el curso de acción actual y, como tal, cualquier cambio de curso en este momento sería irresponsable.

“Dicho esto, esta es una situación fluida que cambia cada hora y debemos ser ágiles y adaptables. Es importante que tratemos a cada individuo como todos merecen ser tratados, con dignidad y respeto”, estableció tras enfatizar, “continuaremos el trabajo que hemos estado haciendo”.

Paralelamente y en voz de algunos ciudadanos residentes de la zona Este de la ciudad, coincidieron que la postura y exigencias de las tres representantes del Concejo municipal de El Paso están fuera de lugar.

“Yo no sé qué están pensando y la verdad no entiendo por qué piden eso cuando saben muy bien que ese dinero que se utilizará para atender a los migrantes será reembolsado por FEMA, es decir, que no será dinero de los contribuyentes”, apuntó el señor Enrique Castro.

A su vez Salvador Irigoyen externó que la actitud mostrada por las autoridades desde el inicio de la emergencia fue la adecuada al actuar en base a dar respuesta inmediata a una causa humanitaria.

“Creo que actuaron responsablemente atendiendo a una necesidad apremiante al no permitir que pasaran las noches en las calles y durmieran en las banquetas, fue acertado. Ahora la Patrulla Fronteriza no los suelta en las calles”.

“El Paso es una comunidad acogedora y me ha conmovido mucho la generosidad de nuestros ciudadanos. Nos preocupamos unos por otros y nos preocupamos por nuestros visitantes. Continuaremos con nuestros esfuerzos colectivos y hablaremos como una comunidad con una sola voz, que siempre ha servido mejor a El Paso”, remarcó Leeser.

Asimismo insistió en que continuarán evaluando la situación a medida que se desarrolle y agradeció el apoyo de las representantes, “si necesitamos ir en esa dirección en el futuro iremos, mientras tanto, nuestros esfuerzos en conjunto con nuestros socios están funcionando”, puntualizó.

jtorres@diariousa.com