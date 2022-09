Apela Couy Griffin a suspensión de cargos públicos

Santa Fe, Nuevo México— Un político de Nuevo México y partidario de Trump que fue destituido y excluido de un cargo electo por su papel en los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, está intentando apelar esa decisión ante la Corte Suprema estatal.

El cofundador de Cowboys for Trump y ex comisionado del condado, Couy Griffin, notificó el martes al tribunal superior su intención de apelar.

PUBLICIDAD

El fallo contra Griffin este mes de un Tribunal de Distrito con sede en Santa Fe fue el primero en destituir o prohibir a un funcionario electo de su cargo en relación con el ataque al edificio del Capitolio.

Griffin fue condenado previamente en un tribunal federal por un delito menor por ingresar a los terrenos del Capitolio el 6 de enero sin entrar al edificio. Fue sentenciado a 14 días y se le dio crédito por el tiempo cumplido.

Griffin ha invocado garantías de libertad de expresión en su defensa y dice que su destierro de un cargo público priva de sus derechos a sus electores políticos en el condado de Otero.

Se le prohibió el cargo en virtud de las disposiciones de la Enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, que establece que cualquiera que haya hecho un juramento para defender la Constitución puede ser excluido del cargo por participar en una insurrección o rebelión.

Las disposiciones se establecieron poco después de la Guerra Civil.

Una serie de demandas similares en todo el país buscan usar la disposición para castigar a los políticos que participaron en el 6 de enero.

Griffin dice que continúa actuando como su propio asesor legal en el caso.

“Honestamente, me he sentido muy abandonado por muchos”, dijo.

Activistas conservadores alineados con Griffin han instado a sus partidarios a presentar denuncias disciplinarias contra el juez que prohibió a Griffin ocupar el cargo.

Griffin, un ex jinete de rodeo y ex pastor de 48 años, ayudó a fundar Cowboys for Trump en 2019. El grupo de promoción organizó desfiles a caballo para difundir el mensaje conservador del presidente Donald Trump sobre el derecho a portar armas, los controles de inmigración y las restricciones al aborto.

Este año, Griffin votó dos veces como comisionado del condado en contra de certificar las elecciones primarias del 7 de junio en Nuevo México, en un enfrentamiento sobre la integridad electoral alimentado por teorías de conspiración sobre la seguridad de los equipos de votación en el condado dominado por los republicanos.