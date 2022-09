Honra exhibición en museo legado de ingenieros civiles de UTEP

El Paso.- Una exhibición en museo honra el legado de los ingenieros civiles egresados de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP). La inauguración será este sábado por la tarde y está abierta a todo el público.

Este año se cumplen 75 años del comienzo del programa de Ingeniería Civil en la Universidad. Desde entonces, ha tenido un impacto en la comunidad binacional, con desarrollo de proyectos de impacto en la región Paso del Norte y el mundo entero.

“Building the Borderlands: The Legacy of UTEP Civil Engineering” es el nombre la muestra que celebra el legado de los ingenieros y lo comparte con el público comunitario.

El Museo Centennial y los Jardines del Desierto Chihuahuense crearon la exhibición que honra los logros de los estudiantes, profesores y ex alumnos. Reconoce las transformaciones duraderas realizadas por ellos.

“Esta exhibición destaca las contribuciones que el Departamento de Ingeniería Civil ha hecho para mejorar nuestra comunidad. También es un reflejo de la alta calidad de la educación que la Universidad de Texas de El Paso tiene y continúa ofreciendo las tierras fronterizas”, dice el curador, Evan Lopez.

La exhibición abre el sábado 24 de septiembre de 2022 con una recepción de apertura de 2:00 p. m. a 4:00 p. m. La exhibición se extenderá hasta el 10 de junio de 2023, con muchos programas educativos en todas partes.

Para obtener más información, visite el sitio web del Centennial Museum en https://www.utep.edu/centennial-museum/ o llame al curador de educación del museo al 915-747-8994.