Viento en popa construcción del Sheraton aquí

Después de un percance que demoró las obras, la construcción del Hotel Four Points by Sheraton continúa llevándose a cabo en Plaza Cantabria.

De acuerdo con trabajadores, se espera que sea en diciembre del próximo año cuando inicie operaciones este complejo de 10 pisos.

En un recorrido por el lugar se pudo apreciar que al exterior de la plaza ubicada en Paseo Triunfo de la República y avenida Del Charro, se trabajaba ayer con maquinaria pesada bajo un terreno en el que con mantas se anuncia la presencia de Four Points.

Desde mayo de este año El Diario anunció la llegada del hotel que sería la primera sucursal en todo el estado de Chihuahua de Four Points, y la novena a nivel nacional.

Sin embargo, fue hasta septiembre cuando iniciaron formalmente las obras.

La marca de clasificación Bussines Class tiene presencia en Boca del Río, Cancún, Ciudad de México, Monterrey, Puebla, Querétaro, Saltillo y Guadalupe.

En cuanto a precios por ocupación, van desde los mil a través de buscadores de hotel, hasta los 2 mil 419 pesos.

Sheraton cuenta con más de 250 sucursales distribuidas en 30 países de varias regiones del mundo incluyendo Asia, Australia, Centroamérica, Europa, Medio Oriente, Sudamérica, África y Norteamérica.



