Entra a escena iPhone 12 mini

Ciudad de México— Ahora también hay un iPhone con un tamaño muy pequeño, pero con una pantalla más grande que el iPhone SE 2020, por lo que cabe en cualquier lado pero con una pantalla completa de borde a borde.

Este año Apple presentó cuatro iPhone, de los cuales, el más pequeño es el iPhone 12 mini.

Aunque tiene un cuerpo pequeño, su pantalla es más grande que el iPhone SE 2020 (4.7 pulgadas), pues el nuevo mini integra un panel de 5.4 pulgadas.

Te contamos los pros y contras del teléfono más chiquito de la generación.

La experiencia

En cuanto vi la caja del iPhone 12 mini, me sorprendió el tamaño pues es significativamente más pequeña que la de sus otros hermanos de la generación.

Y si a eso le sumamos que ya no llega con audífonos y cubo cargador, tenemos un empaque bastante chico.

Al momento de abrir la caja, me encontré con un iPhone 12 mini en el nuevo color azul. Al verlo, mi hermano (usuario de un iPhone 11) quedó fascinado por el tamaño y diseño, así que él fue el encargado de poner a prueba al 12 mini.

Lalo, nombre de mi hermano, utiliza demasiado el iPhone para jugar en línea títulos como Among Us o Call of Duty, así que esta actividad resultó el verdadero reto del iPhone 12 mini.

En cuanto a fotografía, y al tener exactamente los mismos lentes que el iPhone 12, el mini se desempeñó a la perfección y Eduardo notó la diferencia entre su 11 y la generación 12.

Otra gran diferencia que se nota respecto al iPhone 11 es la pantalla, pues en esta ocasión se ven colores más nítidos y brillantes gracias a la llegada de la tecnología OLED a las versiones de entrada de iPhone, así, ya ningún teléfono de Apple queda fuera de esa experiencia.

Sin embargo, donde el mini dejó un vacío fue en la batería, pues no aguantó un día completo de uso.

Conclusión

Si tu uso es mirar contenido audiovisual y jugar, el iPhone 12 mini podría quedarte a deber, tal vez una mejor opción sería el 12 o 12 Pro.

Sin embargo, si buscas un teléfono para primeros usuarios de Apple, para adultos mayores o para primer celular de un preadolescente, el iPhone 12 mini será un gran aliado del día a día.

Esto gracias a su tamaño y versatilidad. Se puede guardar sin ningún problema en casi cualquier lugar, traer en una mano, escribir mensajes fácilmente también a una mano y remontarnos a cuando los teléfonos eran más pequeños.

Que no te confunda su tamaño, el iPhone más pequeño de la generación 12 tiene un gran sistema de cámaras, una pantalla cumplidora y un diseño para todas las manos.

iPhone 12 mini a detalle

+ Pantalla: 5.4 pulgadas OLED

+ Procesador: A14 Bionic

+ Cámaras traseras: Sistema con dos lentes de 12 MP cada uno (gran angular y ultra gran angular)

+ Cámara delantera: 12 MP

+ Capacidad para eSIM

+ Resistencia a agua: IP68 (capaz de soportar 30 minutos bajo 6 metros en agua)

+ Dimensiones: alto 131.5 mm / ancho 64.2 mm / grosor 7.4 mm

+ Peso: 133 gramos