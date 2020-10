Pierde Apple 450 mmdd en valor desde agosto

Agencia Reforma

Nueva York.- Cuando se habla de la compañía más grande del mundo, no es inusual ver cifras increíblemente altas. Pero las de Apple Inc. no son lo que los inversionistas quisiera ver.

Desde que se convirtió en la primera compañía estadounidense en superar los 2 billones de dólares en valor de mercado en agosto y tras su punto máximo el mes pasado, el fabricante de iPhone ha perdido 450 mil millones, que fueron aniquilados por una caída de 19 por ciento, informó Bloombreg.

Tan solo el más reciente ataque de ventas (una caída de 5.6 por ciento hoy) eliminó más de 120 mil millones de dólares. Apple ahora tiene un valor de 1.85 billones y sigue siendo la compañía más valiosa de Estados Unidos, pero la cantidad eliminada de su libro mayor desde su máximo de septiembre supera la totalidad de la capitalización de mercado de Visa Inc., el séptimo miembro más grande del S&P 500, y también el valor de la bolsa de valores de Tailandia.

La reducción surge tras un reporte de ventas de iPhone que no alcanzaron las estimaciones de analistas y no dieron pronósticos para el trimestre de festividades. Los ingresos fiscales del cuarto trimestre del iPhone fueron de 26 mil 400 millones de dólares, en comparación con expectativas de 27 mil 100 millones.

El índice Nasdaq 100 cayó 2.6 por ciento el viernes y tuvo su peor semana desde la venta masiva inducida por el coronavirus en marzo. Los decepcionantes pronósticos de ventas de compañías tecnológicas como Apple, Twitter Inc. y Facebook Inc. están generando preocupaciones sobre un mayor potencial de crecimiento en los nombres que lideraron el repunte de este año.