Duda Trump sobre ratificación de T-MEC

Nueva York— El Presidente Donald Trump puso este miércoles en duda que el Congreso pueda ratificar antes de las elecciones de 2020 el tratado comercial T-MEC con México y Canadá, debido a la intención de la oposición demócrata de iniciar un juicio político en su contra.

"No creo que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, vaya a tener tiempo para eso, está perdiendo el tiempo en una crisis manufacturada", respondió Trump cuando un empresario le preguntó por el T-MEC durante una reunión en Nueva York con el primer Ministro japonés, Shinzo Abe.

Para que el Congreso ratifique el T-MEC, firmado el pasado diciembre por los tres países norteamericanos para sustituir al actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), es necesario

que Pelosi acceda a someter el acuerdo a votación en la Cámara Baja, algo que no ha hecho todavía.

"No creo que nunca vayan a llegar a un voto (sobre el T-MEC), los demócratas están luchando entre ellos" y "hablando de tonterías", subrayó Trump.

"No sé si van a tener tiempo de llegar a ningún acuerdo, no creo que quieran ningún acuerdo", insistió, y aseguró que eso también afecta a las negociaciones de la Casa Blanca con el Congreso para impulsar un mayor control de armas en el país.

Dijo que, si eso ocurre, el Partido Republicano hará las cosas "a su manera" cuando "recupere la Cámara de Representantes el año que viene", en las elecciones generales de noviembre de 2020.

El Mandatario preguntó entonces al representante de Comercio Exterior, Bob Lighthizer, qué opina sobre el futuro del T-MEC, y éste le contradijo al pronosticar que el Congreso lo votará.

"Estoy seguro de que lo ratificarán", afirmó Lighthizer, a lo que Trump replicó: "Es posible que no voten".

Hasta ahora, sólo México ha ratificado el acuerdo comercial renegociado, y los analistas coinciden en que será difícil que Estados Unidos lo haga una vez que comience 2020, porque ya entrará en plena campaña electoral.

Por eso, la Casa Blanca confiaba en convencer a los demócratas para someterlo a votación este mismo año y cada vez más congresistas se mostraban abiertos a ello, pero el anuncio de Pelosi de que iniciará una investigación para un juicio político contra Trump ha inyectado incertidumbre en el tema.

Trump insistió hoy en que el T-MEC "es un gran acuerdo comercial, el mejor" que ha alcanzado "nunca" el país, y en que es "fenomenal para los agricultores y los sindicatos".