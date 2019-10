Gasto en infraestructura ayudaría a economía mexicana

Ciudad de México— Acelerar el gasto en infraestructura permitirá dar a la economía mexicana un empujoncito en un contexto de desaceleración global, declaró Arturo Herrera, Secretario de Hacienda y Crédito Público.

"La idea es que a través de este gasto en infraestructura se pueda dar un empujoncito a la economía mexicana en un contexto de desaceleración global", respondió al ser consultado luego de su participación en el Foro Fincluye, organizado por Citibanamex.

El funcionario fue cuestionado sobre si el gasto que propone Hacienda para el 2020 es populista.

"No. Dimos a conocer ayer un comunicado donde se informó que estamos acelerando los procesos de asignación de contratos en infraestructura; lo más lejano que puedes encontrar ligado a un gasto populista son los gastos de infraestructura y somos los primeros que estamos empujando para el año 2020", manifestó Herrera.

Ayer, las comisiones de la Secretaría de Hacienda aprobaron la Ley de ingresos, lo cual fue calificado por el funcionario como un ejercicio democrático.

"Creo que ha sido un ejercicio democrático, es parte del ejercicio de pesos y contrapesos del País; el hecho de que no somos nosotros de manera independiente quienes deciden cuál es el paquete, sino que pasa por las dos cámaras en la parte de ingresos, y la parte de gasto en la cámara de diputados", mencionó.

A su vez, el funcionario fue cuestionado sobre la eliminación del cobro de uso de agua que generaba alrededor de 500 millones de pesos.

"Se parece mucho más al planteamiento que nosotros habíamos hecho originalmente. De cualquier forma, los cambios que se han estado haciendo en la Cámara de Diputados no habían impactado de manera importante en los estimados de los ingresos que nosotros tenemos, es la prerrogativa del Congreso hacer cambios", aclaró.

Expuso que la obligación de Hacienda es presentar un presupuesto y un paquete económico que sean consistentes y después acompañar a los legisladores en su deliberación.

"Y en la medida en que tengan dudas y que somos consultados, irles dando nuestra opinión", apuntó el funcionario.

Al participar en la inauguración del Foro Fincluye, en el que también participó el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, Herrera destacó que México tiene un sector financiero relativamente muy delgado a pesar de ser un país de ingresos medios altos.

"Sólo 37 por ciento de los mexicanos tiene una cuenta bancaria, los países que son iguales a nosotros tanto por tamaño como por nivel de desarrollo, Brasil y Argentina, las tasas están mucho mas cercanas a 70 por ciento. Lo que se debería esperar es que tuviéramos el doble de cuentas bancarias en el País", comentó.