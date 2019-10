Registran exportaciones su mayor caída en tres años

Ciudad de México— El valor de las exportaciones mexicanas registró su caída más profunda en 46 meses -3 años 10 meses- en septiembre, al reducirse 5.26 por ciento respecto a agosto, indican cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En julio y agosto las exportaciones habían subido 1.03 y 3.03 por ciento, respectivamente, pero al mes siguiente vino el descalabro.

El retroceso de septiembre en las exportaciones fue resultado de variaciones en contra en las principales divisiones del sector, sobre todo de la parte no petrolera, la cual sufrió un revés de 5.40 por ciento, solo inferior a lo reportado en noviembre de 2015, cuando se desplomó 5.94 por ciento.

En el agregado no petrolero, las tres principales subdivisiones se contrajeron en sus exportaciones o ventas al exterior. El ramo agropecuario se hundió 22.80 por ciento, su peor desempeño en 11 años a tasa mensual.

Las exportaciones extractivas decrecieron 14.61 por ciento mensual en septiembre de 2019, acompañadas por la parte fabril, ya que observó su descalabro relativo más marcado en 37 meses, tras dos avances al hilo.

Las ventas al exterior de las industrias manufactureras se redujeron 4.37 por ciento durante septiembre.

En tanto, las exportaciones de la industria automotriz cayeron 7.29 por ciento, su peor resultado en 16 meses, a la par de la reducción de 2.60 por ciento del resto de la manufacturas.

Las ventas petroleras también retrocedieron en el mes de referencia, con presentandoun descenso de 2.60 por ciento, el cuarto consecutivo.

Las ventas de otras mercancías petroleras cayeron 3.01 por ciento en septiembre y las de petróleo crudo 2.53 por ciento.

Durante septiembre pasado, el valor total de las exportaciones del País fue por 37 mil 969 millones de dólares y las importaciones resultaron de 37 mil 520 millones, 2.39 por ciento menos que agosto.

En este caso, las importaciones petroleras bajaron 5.80 por ciento mensual en septiembre y las no petroleras 2.01 por ciento.

Por tipo, las compras al exterior de bienes de capital bajaron 3.62 por ciento, dejando atrás dos incrementos a tasa mensual en fila.

Asimismo, las importaciones de bienes de consumo decrecieron 2.61 por ciento en septiembre, de la mano de las petroleras, con un desplome de 13.71 por ciento.

Las compras de bienes de uso intermedio descendieron 2.21 por ciento, en las que el componente no petrolero se redujo 2.31 por ciento y las petroleras 1.15 por ciento.

Con cifras ajustadas por estacionalidad y respecto a septiembre de 2018, el total de las exportaciones disminuyó 3.43 por ciento para registrar su retroceso más alto en 38 meses a tasa anual.

A su interior, las ventas al exterior petroleras cedieron 29.54 por ciento anual y las no petroleras 1.49 por ciento.

En este último grupo las exportaciones extractivas decrecieron 9.26 por ciento anual en septiembre, las manufacturas 1.69 por ciento y las agropecuarias variaron 6.35 por ciento, luego de registros de doble dígito en julio y agosto.

Las compras el exterior totales retrocedieron 5.21 por ciento a tasa anual en septiembre, la caída más pronunciada en 37 meses, al descender 21.22 por ciento la variable petrolera y 3.12 por ciento la no petrolera.

Las exportaciones totales menos las importaciones dieron como resultado un superávit en la balanza comercial de septiembre de 449 millones de dólares, un valor 72.02 por ciento por debajo de la cifra de agosto pasado pero que alcanzó para llegar a seis meses con saldos a favor para el País.