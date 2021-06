Descarta CCE temor a auditorías del SAT

Especial

Ciudad de México.- Ante la publicación de las tasas efectivas de tributación de parte del Servicio de Administración Tributario (SAT), Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), descartó que existan temor de más auditorías.

Esta semana, el SAT publicó la tasa efectiva de tributación -impuestos menos deducciones- para 40 actividades económicas, las cuales servirán como modelo de riesgo para iniciar auditorías.

"El Gobierno tiene la responsabilidad de cobrar los impuestos. Los contribuyentes que cumplimos con nuestros impuestos jamás nos asustan las auditorías ni la necesidad de que nos vengan a revisar", aseguró Salazar.

Durante la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) aseguró que los grandes empresarios no temen al SAT ya que siguen altos estándares de ética.

"No somos eso que se nos critica, que nos coludimos para evadir, para no compartir, para no hacer lo correcto. Nosotros siempre estamos impulsando que se cumpla con la transparencia y la responsabilidad", afirmó.

Explicó que el convenio firmado con el IMCP tiene la intención de formalizar la colaboración con el CCE para una práctica contable ética y transparente.

Por su parte, Diamantina Perales, presidenta del IMCP, comentó que la reforma fiscal que se prevé para este año quedará a la altura de modificaciones misceláneas

"Esperamos no una reforma fiscal de gran calado como necesita nuestro País, se espera no incremento de impuestos, más bien una simplificación que requieren las empresas", dijo.

Además, estimó, se espera que exista una mayor fiscalización en algunos sectores para aumentar la recaudación ante la falta de nuevos impuestos.

En esta materia, Salazar dijo que el CCE ya ha tenido contacto con la Secretaría de Hacienda para proponer ideas de simplificación de procesos.

"Ya nos hemos acercado para hablar de las posibilidades de mejora que tienen nuestra forma de pago de impuestos. Lo hicimos con Arturo Herrera y su equipo y lo haremos con el nuevo Secretario de Hacienda", afirmó.