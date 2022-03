Mi renuncia está desde el torneo pasado: ‘Tuca’ Ferretti

Ricardo ‘Tuca’ Ferretti habló tras una nueva derrota de Juárez que los coloca como últimos de la porcentual.

"Yo no soy mago, soy entrenador. No conozco otra forma de salir de los problemas más que trabajando".

Además, sobre el tema de su eventual salida del equipo fronterizo puntualizó: "De mi parte no me siento tranquilo, al contrario. Si alguien piensa, mi renuncia está desde el torneo pasado, no es de ahorita".

Anoche el FC Juárez cayó 1-0 ante el León, derrota que los hunde más en la tabla porcentual.