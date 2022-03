Alcanzan Mineros victoria sobre los Búhos

Ciudad Juárez.— Keonte Kennedy salió de la banca para anotar 16 puntos, mientras que Jamal Bieniemy registró un doble-doble (12 puntos, 10 asistencias, el máximo de su carrera) para ayudar a guiar a los Mineros de UTEP a una victoria 70-67 sobre los Búhos Rice la noche de este jueves, ante cuatro mil 645 aficionados en el Don Haskins Center.

Los Mineros (17-12, 10-7 C-USA) completaron la barrida de temporada sobre los Búhos (15-14, 7-10), apoyados en una racha en los últimos 7:28 minutos de juego, en los que no permitieron un solo enceste de campo de los visitantes. El esfuerzo defensivo ayudó a UTEP a cerrar el partido con una racha de 12-4 para convertir un déficit de 63-58 con 6:12 por jugar en la victoria por tres puntos. Los cuatro puntos de los visitantes durante ese tiempo llegaron desde la línea de tiros libres.

Con la victoria, UTEP aseguró su primera temporada ganadora en partidos de la liga desde que tuvo marca de 12-6 en 2016-17. El entrenador en jefe, Joe Golding, también tiene la seguridad de unirse a Don Haskins (18-6, 1961-62), Doc Sadler (27-8, 2004-05) y Tim Floyd (25-10, 2010-11) como los únicos entrenadores en la historia del programa en terminar con récord ganador en su primer año con los picapiedra.

“Este equipo ha pasado por muchas cosas y estoy muy orgulloso de ellos”, dijo Golding. “Simplemente encuentran una manera. Me alegro de que pudiéramos hacerlo esta noche en casa. Regresaron y se defendieron. No hay duda de que la afición nos ayudó a ganar el juego esta noche. Si la afición no fuera como fue con la energía, la pasión y el jugo aquí, no ganaríamos este juego.”

Este sábado los Mineros ponen punto final a la temporada regular cuando se enfrenten a los Mean Green de North Texas a partir de la 1:00 p.m., en lo que será la ‘Senior Night’ en el Don Haskins Center.