Padre obliga a su hija a lavar ropa a mano por perder el año escolar

En redes se viralizó un video en el cual un padre decidió regañar de la forma más dura a su hija de 14 años, Nicole Yurestsi, cuando se enteró que había perdido el año escolar.

El hombre obligó a su hija a lavarle toda la ropa, porque según él la chica no quería estudiar, sino que le gustaba ser ama de casa.

“Ella perdió el año y me acaba de comprobar que quiere ser ama de casa. Como quiere ser ama de casa, le va a lavar la ropa a su papá, porque usted quiere ser ama de casa, no se quiere preparar, no quiere ser nadie en la vida”, decía muy alterado el hombre.

“No estoy minimizando ni insultando a ninguna mujer por ser ama de casa, pero ellas son porque la vida no le brindó oportunidades, ella las tiene y las desaprovecha. Entonces, me va a lavar la ropa, le va a lavar la ropa a un hombre que la mantiene, la va a lavar a mano”, agregó.

“La quiero bien lavadita, la voy a revisar prenda por prenda”, finalizó.

Aunque esto ocurrió en 2018, es una situación que se ha vuelto popular nuevamente.