Hombres dicen que la menstruación no tiene que doler

Aunque muchas personas saben que la menstruación puede ser dolorosa , hay quienes creen que el dolor “es una exageración”, tal es el caso de dos tiktokers que aseguraron que los cólicos menstruales simplemente son “una ilusión de las mujeres”.

La tiktoker Carla Galeote compartió en su cuenta de TikTok un video en el que dos hombres hablan de los cólicos menstruales y aseguran que son una ilusión, rematando que, si duele, hay que visitar a un fisioterapeuta de suelo pélvico.

“Mujeres que han padecido reglas muy dolorosas, sus descendientes padecen reglas muy dolorosas y es porque las han visto en casa” y “ya se sabe que no tienen que ser dolorosas porque hay un montón de herramientas para evitarlo”, dicen, mientras Carla reacciona sorprendida.

El video reacción de Carla ya superó el millón de reproducciones y se llenó de comentarios de mujeres indignadas por los dichos de los tiktokers.

“Se me fue la endometriosis gracias a ellos”, “la regla no existe chicas es una ilusión de nuestra mente”, “hubo una vez que vomité en la calle y casi me desmayo del dolor. Me alegra saber que era una ilusión” y “no sabía que el dolor que me dejaba inmovilizada no era real”, comentaron.