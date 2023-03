Desea ser madre a los 62 años; su esposo es 36 años menor

Cheryl, quien tiene 7 hijos y 17 nietos, ya no puede engendrar a un bebé por sí sola por su edad, así que revelaron que están en conversaciones con 3 posibles madres sustitutas, y si eso no resulta, consideran también adoptar.

Quran McCain (26) y Cheryl McGregor (62) son un matrimonio bastante conocido en redes sociales, ya que se enamoraron perdidamente el uno del otro pese a las casi 4 décadas de edad que los separan. La pasión entre los dos es tan grande, que incluso quieren convertirse en padres.

PUBLICIDAD

Sin embargo, este no ha sido un proceso fácil, ya que Cheryl, quien tiene 7 hijos de otra relación, ya no puede engendrar a un bebé por sí sola por su edad, por lo que revelaron que están en conversaciones con 3 posibles madres sustitutas, y si eso no resulta, consideran también adoptar.

Pese a que este es el gran sueño de la pareja, la idea ha causado desagrado y críticas por parte de cientos de personas en internet, quienes aseguran que Cheryl es demasiado mayor para hacerse cargo de un bebé y que Quran debería “buscar a una mujer más joven para ello”.

“Dijeron que supongo que solo por mi edad no puedo cuidar a un bebé, ¿qué? Tengo más energía que la mitad de estos niños que cuidan bebés ahora y no lo veo como un problema. No, no puedo tener un bebé, pero hemos hecho lo de la subrogación donde ya teníamos tres posibles subrogadas y en este momento estamos buscando otra, y también tal vez la adopción”, comentó McGregor.

El matrimonio reveló además que dar esta noticia a sus respectivas familias “ha sido una batalla”, ya que muchos siguen pensando que su relación no es real, sino una simple farsa.

“Ha sido una batalla con ellos, nosotros tratando de demostrarles que no era una broma. Mis siete hijos decían que me estaba usando, [pero] no nos estábamos usando, no podemos evitar de quién se enamoren nuestros corazones”, afirmó Cheryl.

Pese a todos, ambos aseguran que están alegres y que nada podrá detener el amor que sienten. “Vamos a seguir viviendo nuestras vidas porque somos felices, estamos muy felices, este es un matrimonio feliz y saludable, estamos buscando comenzar nuestra familia y eso es todo lo que tenemos”, reveló Quran.

“Absolutamente somos nosotros contra el mundo”, finalizó Cheryl.