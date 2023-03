Influencer trans gastó más de 120 mil dólares en sus cirugías de transición

Mia Costello, de 22 años, es una joven de Manchester, Inglaterra, quien ha ganado mucha popularidad en redes sociales.

Según información de Daily Mail, recientemente esta chica trans le contó a sus seguidores cómo fue su transición y cuánto dinero gastó en ello.

Mia reveló que desembolsó 120 mil dólares para convertir su cuerpo masculino en uno femenino. Las cirugías incluyeron aumento de senos, feminización facial y levantamiento de glúteos, además de recetas de hormonas femeninas.

La chica, quien durante su adolescencia sufrió mucho por no sentirse cómoda con su cuerpo, decidió hablarle a sus seguidores para crear conciencia y que el tema deje de ser un tabú.

“Tuve mi primera cirugía cuando tenía 18 años, que fue un aumento de senos. También he tenido dos rinoplastias y me he sometido a una cirugía de feminización facial en la que me han afeitado y remodelado la línea de la mandíbula y el mentón“, contó.

Mia dijo que sus padres siempre la apoyaron y que la ayudaron en sus cirugías y tratamientos. “Mi madre falleció y me dejó dinero para hacerlo. Sé que está orgullosa de mí por convertirme en quien siempre quise ser. Todo ha valido la pena“, agregó.

La creadora de contenido se siente más segura que nunca y cree que es “asombroso” poder disfrutar de su identidad como nunca antes lo había hecho. De hecho, inició su propia carrera en OnlyFans.

“Me siento mucho más contenta (…) Pasé de ser una adolescente deprimida a una mujer glamorosa que vive su mejor vida y no le importa nada“, cerró.