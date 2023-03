Jessica Steinrock, la coordinadora de intimidad en cine

Ciudad de México.- Se necesita mucha gente para hacer una película. Está el director para la visión general, el gaffer para las luces, los decoradores de escenarios para agregar textura al mundo de la historia y los diseñadores de vestuario para imaginar la apariencia de los actores.

¿Y cuando alguien se quita la ropa y las cosas comienzan a ponerse un poco calientes? Ahí entra Jessica Steinrock.

Coordinadora de intimidad, facilita la producción de escenas que involucran desnudez, sexo simulado o hiperexposición, una labor que ella define como "algo que alguien de otro modo no descubriría en público". Al igual que un coordinador de especialistas de acción o un director de peleas, se asegura de que los actores estén seguros durante todo el proceso y de que la escena se vea creíble.

El papel ha cobrado prominencia en los últimos cinco años. Mientras la industria del entretenimiento se tambaleaba por la letanía de abusos sacados a la luz por el movimiento #MeToo, muchas producciones estaban ansiosas por demostrar públicamente su compromiso con la seguridad. Contratar a un coordinador de intimidad era una forma de hacerlo.

"En muchos lugares había mucho entusiasmo con la posibilidad de este trabajo y estar a la vanguardia, demostrar que su compañía se preocupaba por sus actores, se preocupaba por el consentimiento", dijo Steinrock en una entrevista.

Steinrock, quien ha trabajado en proyectos que incluyen Yellowjackets, Never Have I Ever y Little Fires Everywhere, ha estado involucrada en la coordinación de la intimidad desde sus inicios. La industria despegó en gran parte gracias al trabajo altamente publicitado de la coordinadora de intimidad Alicia Rodis en el programa The Deuce en 2018. En ese momento, Steinrock, con experiencia en la comedia de improvisación, estaba trabajando en una maestría en teatro centrada en cuestiones de consentimiento en ese espacio.

"En el mundo de la improvisación, me levantaron mucho, me besaron o me agarraron, o se hicieron bromas sobre mí que yo no consentí", recordó en un video de TikTok. "Y tenía mucha curiosidad por saber si había formas de navegar mejor".

Steinrock ahora dedica gran parte de su tiempo a educar a la gente al respecto. En abril del 2022, abrió su cuenta de TikTok, ahora con más de 700 mil seguidores. Critica escenas "candentes" en programas de televisión (sus favoritos actuales incluyen Bridgerton, Sex Education y House of the Dragon); analiza cómo se filman tales escenas, y responde preguntas frecuentes sobre su trabajo, como "¿Qué haces si un actor tiene una erección?" o "Si dos actores tienen una relación fuera de la pantalla, ¿deben seguir los mismos protocolos?". No sólo está desmitificando su trabajo, sino involucrando a las personas en conversaciones más amplias sobre la intimidad y el consentimiento.

El piloto de Yellowjackets tiene varias escenas íntimas, entre ellas una donde dos estudiantes de secundaria (Sophie Nélisse y Jack Depew) tienen sexo en un auto, y otra donde una ama de casa (Melanie Lynskey) se masturba. Tener a Steinrock en el set para esas escenas fue vital.

"Socialmente, es muy difícil hablar de sexo", dijo Steinrock.

Detalló que su función es "crear más vías de comunicación" para que los actores se sientan seguros al discutir cualquier problema, grande o pequeño, que pueda surgir.

En sólo cinco años, los coordinadores de intimidad se han convertido en una parte vital de la industria del entretenimiento.

Steinrock es directora ejecutiva de Directores y Coordinadores de Intimidad, organización líder en capacitación y acreditación en el campo. Es la única organización que ofrece la certificación tanto para la coordinación como para dirección de intimidad, y también imparte talleres para otros profesionales artísticos, como actores o directores.

"Los coordinadores de intimidad no son una panacea para una industria que históricamente ha abusado de sus actores y, francamente, históricamente ha abusado de la mayoría de las personas en ella", dijo la coordinadora de intimidad.

Pero integrarlos en las producciones es un paso claro que las instituciones pueden dar, como parte de un compromiso más amplio con la seguridad y la equidad.