Enfermera eligió cumplir su sueño y se graduó de médica a los 65

Elenir Tonon, es una mujer de 69 años que después de haber trabajado por mucho tiempo como enfermera en dos hospitales, optó por seguir creciendo y estudiar Medicina para cumplir la meta de su infancia.

“Le dije a mis padres que quería ser médica. Cuando me gradué me sentí muy realizada y creí que algún día sería posible“, comentó , y dijo que para ella no existe razón para creer que ‘es demasiado tarde’ para estudiar.

La idea de la enfermera surgió después de conversar con una amiga de Paraguay que estudiaba Medicina. “Tomé todos mis documentos, me matriculé y, a la semana siguiente, ya estaba estudiando medicina”, detalló.

Así que dejó la vida con su familia para vivir en Foz do Iguazú, en el oeste de Paraná para estudiar en el país de su amiga. Y al no entender bien español, tuvo que aceptar la ayuda de sus compañeros y siguió adelante hasta obtener su diploma a los 65 años.

Y aunque era posible que fuera objeto de críticas y burlas por ser la mayor de la clase, afortunadamente no fue el caso. “Nunca he sufrido ningún prejuicio por mi edad. Muy al contrario, siempre fui muy bien recibida por los compañeros. Intercambiamos ideas juntos. Me trataron con mucho respeto“, afirmó.

Cuando regresó a Brasil, se incorporó al programa ‘Más Médicos’ del Gobierno Federal y se fue a vivir al municipio de Várzea Nova en Bahía donde trabajó durante 3 años y medio hasta que volvió con su familia para estar más cerca de sus hijos y nietos. Aunque no significa el fin de su carrera.

“Seguiré dedicándome y luchando por nuevas conquistas”, dijo según la fuente. A sus 69 años, la enfermera y médica se siente realizada y agradecida por sus años de trabajo y estudios, por lo que busca realizar la prueba que reconoce los títulos de médicos formados en el extranjero y que desean ejercer en el país.