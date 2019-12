Styx te invita a su fiesta

Styx en concierto

15 de diciembre

7:30 p.m.

Teatro Abraham Chavez en El Paso

(1 Civic Center Plaza)

Boletos: Desde 39 hasta 99 dólares más impuestos

A la venta en la página www.ticketmaster.com y en taquilla de The Plaza Theatre













Styx, los ‘renegados’ del rock and roll están de fiesta por sus 47 años de historia.

El grupo que dejó su marca en la historia de la música con su combinación de rock progresivo, hard rock y ‘power ballad’ traerá a El Paso una celebración con todos sus grandes éxitos y su último álbum ‘The Mission’ (2017) con una gira especial de invierno.

Ven a recordar viejos tiempos al ritmo de ‘Lady’ ‘Renegade’, ‘Blue Collar Man’, ‘The Best of Times’, ‘Too Much Time on My Hands’, ‘Come Sail With Me’, ‘Mr. Roboto’, ‘Don’t Let It End’, ‘Show Me The Way’, ‘Crystal Ball’ y otros de sus éxitos.





Historia

El origen de Styx se remonta a 1961 en Chicago, Illinois con el nombre de The Tradewinds, con los hermanos Chuck y John Panozzo en la guitarra y batería respectivamente, y Dennis DeYoung como vocalista, pianista, tecladista y acordeonista.

En 1965 su nombre cambió a TW4. En 1972 cambiaron su nombre a Styx, firmaron con la disquera local Wooden Nickel Records y lanzaron su primer disco homónimo.

En 1973 lanzaron los álbumes ‘Styx II’ y ‘The Serpent Is Rising’. Con este último y con ‘Man of Miracles’, de 1974, marcaron el rumbo que en un futuro tomarían con la grabación de álbumes conceptuales que fueron su sello en la década de los 80s.

En 1975 firmaron con la compañía A&M, donde grabaron ‘Equinox’ en 1975, en 1976 ‘Crystal Ball’ y en 1977 ‘The Grand Illusion’. Este disco vendió más de 3 millones de copias gracias a los sencillos ‘Come Sail Away’ y ‘Fooling Yourself’.

En 1981 llegó ‘Paradise Theatre’, un álbum conceptual que era una crónica musical ficticia de una supuesta caída y levantamiento del teatro Chicago, y se convirtió en su cuarto álbum multiplatino de forma consecutiva.

Su siguiente álbum, la ópera rock ‘Kilroy Was Here’ contenía la famosa ‘Mr. Roboto’, llena de efectos con el vocoder (sintetizador de voz) y la balada ‘Don’t Let It End’.

Tras una separación de cinco años en 1984, la banda se reunió en 1989. En 1990 grabaron ‘Edge of the Century’, que destacó por el tema ‘Show Me The Way’.

En 1992 el grupo se separó por segunda vez y se reunieron en 1996 para hacer una gira que se llamó Return to Paradise. Desde entonces han continuado grabando álbumes y haciendo lo que a decir de ellos mismos los mantiene vivos: tocar en vivo y sentir las emociones de la audiencia.





Integrantes actuales de Styx:





James “JY” Young (voz y guitarra)

Tommy Shaw (voz y guitarra)

Chuck Panozzo (bajo y voz)

Todd Sucherman (batería y percusiones)

Lawrence Gowan (voz y teclado)

Ricky Phillips (bajo, guitarra y voz)





Discografía

(álbumes de estudio)

‘Styx’ (1971)

‘Styx II’ (1972)

‘The Serpent Is Rising’ (1973)

‘Man of Miracles’ (1974)

‘Equinox’ (1975)

‘Crystal Ball’ (1976)

‘The Grand Illusion’ (1977)

‘Pieces of Eight’ (1978)

‘Cornerstone’ (1979)

‘Paradise Theatre’ (1981)

‘Kilroy Was Here’ (1983)

‘Edge of the Century’ (1990)

‘Brave New World’ (1999)

‘Cyclorama’ (2003)

‘Big Bang Theory’ (2005)

‘The Mission’ (2017)