Primera llamada

Los reflectores y telón del Teatro Plaza se reactivan para recibir la sexta temporada de los mejores musicales del globo, directamente de la capital del teatro, Broadway.

Los entusiastas del género ya se preparan para la nueva temporada de Broadway en El Paso, que incluye clásicos y modernos favoritos de los fans, como el premiado musical Hamilton, producción del boricua Lin Manuel Miranda.

La programación de los grandes musicales está de vuelta y la alineación de la nueva temporada emocionará a los fans de la música y el teatro musical por igual.

El teatro musical regresa al escenario del Teatro Plaza con la nueva programación 2022-2023 revelada por Broadway en El Paso, que traerá algunos de los espectáculos más atractivos a la ciudad.

La primera reposición de la historia de la icónica obra de Andrew Lloyd Webber CATS se estrena en Broadway.

La nueva alineación traerá los clásicos favoritos de los fans como CATS, Hairspray y Jesucristo Superstar, junto con nuevos favoritos modernos como Dear Evan Hansen, The Story of Emilio y Gloria Estephan: On Your Feet! y la tan esperada producción de Hamilton.

Broadway en El Paso trae los mejores espectáculos desde Nueva York al histórico Teatro Plaza.

Los suscriptores de una temporada de Broadway en El Paso tienen garantizados los asientos para los espectáculos de su membresía a un gran valor, una temporada a la vez.

También reciben la primera oportunidad de mejorar e intercambiar asientos cuando estén disponibles.

Programación

Hairspray

4 y 5 de octubre de 2022, 2 funciones

¡En sus pies! la historia de Emilio y Gloria Estefan

6-7 de diciembre de 2022, 2 funciones

Jesus Christ Superstar:

6 y 7 de enero de 2023, 3 funciones

Dear Evan Hansen

del 28 de marzo al 2 de abril de 2023, 8 funciones

Cats:

5-7 de mayo de 2023, 4 funciones

Hamilton:

5-16 de julio de 2023, 16 funciones