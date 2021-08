Su lugar especial

Atención especializada y muchos mimos es lo que encontrará tu gatito en CatZOO Clínica Felina.

Concepto novedoso y único en la ciudad (y en la región), en este lugar los gatos encuentran un espacio ideal, libre del estrés que les puede causar una veterinaria en donde también se atienden a perritos y otras mascotas.

Así, el lugar cuenta con instalaciones diseñadas exclusivamente para los ‘michis’, además de un médico veterinario, un asistente y personal de apoyo que cuidan con esmero a los felinos.

Los servicios que se brindan en CatZOO son hospedaje, adopciones, atención médica, vacunas, cirugía, además de tener área de boutique y farmacia.

La clínica abrió sus puertas en diciembre de 2020, pensada en ser un ecosistema idóneo para dar la atención que los gatos requieren, ya que, al ser nerviosos, los olores y ladridos de los perros pueden estresarlos.

En CatZOO esto no ocurre, pues al no haber presencia canina, el gato no se estresa y su control y manejo es más práctico.

Por esta razón es que muchas personas que actualmente se encuentran de vacaciones han optado por este lugar para hospedar a sus mascotas, con la confianza de que quedan en las mejores manos.

En CatZOO también cuentan con mercancía diversa para el propietario. Camisetas, tazas, llaveros, vasos y muchos otros artículos con diseños alusivos a los gatos están en venta para recaudar un porcentaje y cubrir así los gastos en la atención de gatitos que fueron dados en adopción y que llegan enfermos.

CatZoo

Paseo Triunfo de la República 5615

Horario: de lunes a domingo de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.