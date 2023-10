Preserva tus fuerzas

La alimentación es necesaria para vivir, ya que los nutrientes que se reciben de los alimentos le permiten funcionar correctamente y hacer frente a las actividades diarias, pero si además se tiene un padecimiento como el cáncer de mama, comer bien y saludablemente es fundamental.

Para hablar ampliamente sobre la importancia de una buena alimentación si se cuenta con un diagnóstico de cáncer de mama, El Diario platicó con la nutrióloga Fabiola Cárcamo, quien resaltó algunos consejos que evitarán que el paciente caiga en un estado de desnutrición.

“Se debe cuidar la alimentación lo más que se pueda, tratar de llevar una dieta balanceada, es muy recomendable llevar una dieta mediterránea rica en grasas buenas, como por ejemplo usar el aceite aguacate, y que contenga más de 5 frutas y verduras al día”, señaló.

La especialista egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, dijo que una dieta saludable que cuente con una variedad de alimentos, muchas frutas y verduras, y cantidad suficiente de proteínas proporcionará las reservas de nutrientes que se necesitan para conservar la fuerza mientras se recibe el tratamiento.

“La dieta mediterránea indica que consumas 250 gramos de carne, pollo, pescado de tejido animal a la semana, nosotros estamos acostumbrados a consumirlos diario, entonces lo ideal es cuidar mucho las porciones para disminuirlo, que sean máximo 90 gramos, eso ayudará mucho con la digestión y a evitar malestares”.

Sobrellevar los efectos secundarios

Cárcamo indicó también que una dieta saludable puede ayudar a sobrellevar los efectos secundarios, ya que habrá épocas en las que no habrá apetito, y es la mejor forma de mantener fuerte el sistema inmunitario.

“Durante las quimioterapias va a haber épocas de mucha hambre y otras de poca hambre, entonces cuando haya apetito generalmente es aconsejable distribuir sus comidas en 5 o 6 comidas pequeñas para que no causen molestia, la mayoría de los pacientes a medio día es cuando más hambre tienen, entonces tratar de que su alimentación fuerte sea en ese horario”, indicó.

“Y si quieren comer que coman, solo que sea saludable y moderado en el caso de las personas con sobrepeso”, añadió quien realizó sus estudios de maestría en Nutrición Clínica en la Universidad Cardenal Herrera, en España.

La experta hizo énfasis en que cuando los pacientes están recibiendo quimioterapia, radiación o se están sometiendo a otro tratamiento contra el cáncer de mama, podrán percibir alterado el sabor de los alimentos.

“En los días de la quimio no les van a saber igual las comidas, por eso yo les recomiendo que no coman sus platillos favoritos, porque luego van a crear un rechazo y entonces al recuperarse no van a poder disfrutarlos de la misma manera”, comentó Cárcamo.

‘Hacer que cada caloría cuente más’

La nutrióloga compartió que tiene una frase favorita que siempre comparte con sus pacientes: “hacer que cada caloría cuente más”.

“Que quiere decir esto, que debemos consumir alimentos con calorías llenas de nutrientes que ayuden a nuestro cuerpo a funcionar mejor y con pocas calorías vacías. No es lo mismo comer una ensalada hecha en casa, de 600 calorías, que comer una hamburguesa en la calle, que tiene las mismas calorías, pero que no te nutre igual porque es pura grasa saturada que te llena de cosas que tu cuerpo no necesita y menos cuando padeces una enfermedad como el cáncer”.

Respecto a la hidratación señaló que lo ideal es hacerla entre comidas, para no llenar el estómago de líquido a la hora en que se van a tomar los alimentos.

Por último, y no menos importante, Fabiola Cárcamo recomendó, en la medida de los posible, realizar actividad física moderada para evitar pérdida de masa muscular, y buscar algunas técnicas de relajación que permitan al paciente mantenerse positivo.

RECUADRO

Si estás en tratamiento por cáncer de mama

-Dieta mediterránea rica en grasas buenas como el aguacate.

-Incluir al menos 5 frutas y verduras en su alimentación diaria.

-Disminuir el consumo de carne, pollo y pescado a la semana, que sean porciones de 90 gramos máximo por día.

-Hacer 5 o 6 comidas diarias en cantidades pequeñas, para que no causen molestia con los tratamientos.

-Evitar sus alimentos favoritos en los días posteriores a la quimioterapia o radiación, ya que el sabor cambiará.

-Hidratarse entre comidas para no llenar el estómago de líquidos y poder comer bien.

-Ser muy higiénico con los alimentos, no comer en la calle ni alimentos con muchos días de preparación.

-Desinfectar su refrigerador una vez a la semana.

-Llevar un seguimiento con un especialista en nutrición.

RECUADRO 2

Para mantenerte saludable

-Evitar comer embutidos.

-No calentar alimentos en envases plásticos en el horno de microondas.

-No reusar las botellas de agua de plástico, solo tomar de ellas una vez.

-No dejar quemar el aceite al cocinar, ya que genera sustancias cancerígenas.

-No freír las comidas, tratar de utilizar métodos de cocción diferentes.

-No usar manteca, mantequilla o crema.

