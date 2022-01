Nostalgia sesentera

El nostálgico sonido de las composiciones del que fuera el dúo más famoso de la década de los sesenta llega a The Plaza Theatre, bajo el título de ‘The Simon & Garfunkel Story’.

Aclamado espectáculo que hace uso de la tecnología para transportar al público a la psicodélica era de la paz y el amor, el show ofrecerá dos fechas en El Paso, siendo éstas las del 16 y 17 de enero, a las 7 y 7:30 de la tarde, respectivamente.

El homenaje de excelente calidad es un teatro inmersivo en el que se echa mano de videos, fotos y metraje de película original para contar la historia de Simon & Garfunkel, desde sus inicios como Tom & Jerry hasta su deslumbrante éxito una vez que logran colocar a ‘The Sound of Silence’ en el lugar número uno de Billboard.

El show cuenta también con una banda en vivo que tocará los grandes temas del dueto, como incluida ‘Mrs. Robinson’, ‘Cecilia’, ‘Bridge Over Troubled Water’ y ‘All I Have To Do Is Dream’.

La recta musical se encausará hasta la separación de los entrañables amigos de la infancia, esto en 1970, y su famosa reunión en ‘The Concert in Central Park’ en 1981, con la asistencia de más de medio millón de fanáticos.

Con más de 100 millones de álbumes vendidos desde 1965, Paul Simon y Art Garfunkel siguen ocupando un lugar de honor dentro del folk rock. Entre sus hazañas está el haber ganado 10 premios Grammy y su inclusión en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1990; en 1977, su álbum ‘Bridge Over Troubled Water’ fue nominado en los Brit Awards de 1977 como Mejor Álbum Internacional.

En 2003, Simon y Garfunkel recibieron un premio Grammy Lifetime Achievement Award y al año siguiente ‘The Sound of Silence’ recibió un premio Grammy Hall of Fame.

The Simon & Garfunkel Story

16 de enero a las 7:00 p.m.

17 de enero a las 7:30 p.m.

The Plaza Theatre

125 W Mills Ave

Entrada: desde 30 hasta 225 dólares

Boletos a la venta en Ticketmaster