Liderazgo y experiencia

Las tareas de la gerencia administrativa de Global Engineering Group están al mando de Anabel De Los Santos, quien colabora en la empresa desde hace 11 años.

Con la experiencia que tiene y un liderazgo evidente, lleva a cabo la labor de administración de la constructora, en sus dos razones sociales, mismas que engloban todos los proyectos de obra que desarrollan tanto en Ciudad Juárez como en el resto de la república.

“Somos un grupo de 13 personas. Es un departamento complicado, con una carga importante. Tengo contacto directo con compras, y tengo a mi cargo los departamentos de contabilidad y nóminas”, detalla la gerente administrativa.

A lo largo de más de una década, Anabel ha sido testigo del alcance que ha tenido GEG, pues se integró al equipo poco después de su fundación.

“La empresa ha crecido demasiado, es una diferencia enorme de cuando yo empecé, de la carga de trabajo y las responsabilidades que tengo actualmente. Esto me pone ante retos de tiempo, de manejo de personal, de administración financiera, de todos nuestros clientes, proveedores y contratistas, es mucho trabajo, pero a mí me encanta”, afirma con una sonrisa.

Ser parte de la familia de GEG es para Anabel un orgullo, ya que ha encontrado en la firma el mejor lugar para desarrollar sus capacidades.

“Hasta ahorita no me veo en otro lugar, aquí me siento bien, me gusta mucho lo que hago y me encanta trabajar dentro de GEG. Durante el tiempo que he estado he visto crecer a la empresa y no me veo en otro lado”, agrega la gerente.