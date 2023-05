Harán homenaje ochentero

Matute

El 25 de mayo

En la Plaza de la Mexicanidad

A las 9pm

Costo de entradas:

Diamante: $2,570

Palco: $1,870

Oro: $1,870

Plata: $1,055

General: $85

Disponibles en Don Boletón

Una de las participaciones destacadas para la Feria Juárez 2023 será el reconocido grupo mexicano Matute, quien pondrá a cantar y bailar a los asistentes que acudan al gran evento anual.

Los seis integrantes rendirán homenaje a los grandes exponentes de los años 80 cantando temas desde Timbiriche hasta Luis Miguel y Juan Gabriel.

Su visita será parte de su “Quinceañera World Tour” como homenaje por 15 años de trayectoria musical en los que ha recordado la música icónica de México y Estados Unidos en la década de los 80.

Este 25 de mayo, sin duda, será un espectáculo energético, divertido y colorido por las coreografías y vestuarios llamativos que resaltarán durante su presentación.

Al ritmo de Celebrate, The Groove, La Matutera, Rockotitlán, Matute New Cumbias, Super pop, Sentimientos, Mirrey, Rumba, The Promise, Ranchero Time, entre otras podrán a bailar a los ochenteros.

Luego de esta presentación, Matute seguirá con su show en Mexicali el 3 de junio, Guadalajara el 9 de junio y San Carlos el 10 de junio.

Después dará inicio su sexta gira llamada Party Monster Tour USA en el mes de agosto con la que recorrerán más de 15 ciudades incluyendo Miami, Atlanta, Dallas, Houston, Los Ángeles, Las Vegas, Nueva Jersey y Chicago.

Será un megaproyecto que promete una experiencia inigualable con nuevos cuadros de baile y recuerdos desbloqueados de éxitos musicales de artistas legendarios.