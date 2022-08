Septiembre de gala

Conciertos, eventos temáticos, obras de teatro, circo, conferencias y muchas otras propuestas de diversión llenarán de alegría la frontera a lo largo del próximo mes.

A partir del 2 septiembre se presentarán en Juárez y El Paso cantantes de fama nacional e internacional, con el reto de arrancar los aplausos del público fanático de géneros como el pop, rock y regional mexicano.

Para quienes prefieren divertirse de una forma más tranquila, habrá también charlas que los harán reír y reflexionar.

Así mismo en el lado mexicano se llevarán a cabo actividades alusivas a la Independencia del país, tales como el tradicional ‘grito’ y el festival del tequila.

Aquí te presentamos una guía para que agendes tu evento favorito y te prepares para un septiembre genial.

JUÁREZ

Pandora y Flans

Inesperado Tour

Los éxitos que marcaron a toda una generación sonarán en este concierto donde Mayte, Isabel, Fernanda, Ilse y Mimi cantarán juntas y por separado para llenar de nostalgia a los presentes.

Estadio Carta Blanca

3 de septiembre

8:00 p.m.

Comic Fest 3

Color y diversión caracterizan a este evento que reúne anime, comics, videojuegos, cosplayers, música en vivo, venta de productos y puestos de comida.

Contará con la participación de actores de doblaje, tales como Juan Carlos Tinoco, voz de Thanos y Beto Castillo, quien interpreta al Doctor Strange, entre otros.

Plaza de la Mexicanidad

3 y 4 de septiembre

6:00 p.m.

Fest in Río

Maldita Vecindad será el invitado estelar de este evento musical, donde participarán también agrupaciones como Sr. Bikini, Canallas y Sonido Cachimbo.

Centro de Convenciones Anita

3 de septiembre

3:00 p.m.

Ricardo O’Farrill

Falacia

Este show incluye material completamente nuevo, en el que O’Farrill hace referencia a algunas anécdotas junto a su mamá y sobre las críticas vertidas en redes sociales por los chistes de su pasado show ‘Live From Pachuca’.

Auditorio Benito Juárez

10 de septiembre

9:00 p.m.

César Lozano

Por el Placer de Vivir mi Reencuentro Contigo

El doctor de la eterna sonrisa regresa a Ciudad Juárez con sus inconfundibles frases matonas y consejos para ser feliz.

Centro Cultural Paso del Norte

14 de septiembre

8:00 p.m.

Festival del Tequila y el Mariachi

Este año el Festival del Tequila y del Mariachi tendrá como marco principal la celebración del 212 aniversario del Grito de Independencia, que contará con la presentación estelar del grupo Intocable.

El evento reunirá a más de 100 expositores que ofrecerán bebidas como el tequila, mezcal, bacanora y sotol, y en la parte musical estarán también Conjunto Primavera el día 16, y el Bebeto, el domingo 17 de septiembre.

15, 16 y 17 de septiembre

A partir de las 6:00 p.m.

Plaza de la Mexicanidad

Daniel Sosa

Semiformal

No hay nada más semiformal que vivir con tu novia pero no estar casado o tener coche pero estarlo pagando. Daniel Sosa habla de estas situaciones en su nuevo show de ‘stand up’.

Auditorio Benito Juárez

30 de septiembre

9:00 p.m.

EL PASO

Gloria Trevi

Con el ‘Pelo suelto’ llega esta cantante consentida de los fronterizos para hacer gala de sus inconfundibles interpretaciones y coreografías. Hasta ‘Con los ojos cerrados’ el público disfrutará este gran show.

Coliseo de El Paso

2 de septiembre

8:30 p.m.

Adal Ramones y Adrian Uribe

Dos de las figuras más importantes en la industria del entretenimiento en México, Estados Unidos y Latinoamerica, harán de las suyas en esta presentación cargada de ocurrencias y buen humor.

Teatro Plaza

3 de septiembre

9:00 p.m.

Beto Cuevas

La cálida atmósfera que brinda el Teatro Plaza será escenario del reencuentro del ex vocalista de La Ley con sus seguidores de Juárez y El Paso, un concierto donde sonarán los éxitos de su carrera como solista y los clásicos de la extinta banda que marcó sus inicios musicales.

Teatro Abraham Chávez

3 de septiembre

8:30 p.m.

El Fantasma y Gerardo Díaz + Los dos de Tamaulipas

El Fantasma, uno de los 10 artistas de regional mexicano con más reproducciones en Spotify, llega para arranzar suspiros entre sus seguidoras. En el concierto se escucharán también los corridos de Gerardo Díaz y Los dos de Tamaiulipas.

Coliseo de El Paso

9 de septiembre

8:00 p.m.

Cristian Castro y Mijares

The Hits Tour

Con la fuerza vocal que los caracteriza, Cristian y Mijares rendirán un homenaje a dos grandes de la música mexicana: Juan Gabriel y José José.

Coliseo de El Paso

10 de septiembre

8:00 p.m.

Iron Maiden

Legacy of the Best World Tour

El sexteto comandado por Steve Harris presentará temas de su más reciente producción titulada ‘Senjutsu’, así como canciones de diferentes fases de su laureada carrera.

Don Haskins Center

11 de septiembre

8:00 p.m.

Interpol

La banda de post punk, originaria de Manhatan, Nueva York, llega a El Paso para promocionar las canciones de su séptimo álbum de estudio, ‘The Other Side Of Make-Believe’, el cual salió a la venta el pasado 15 de julio.

Teatro Plaza

11 de septiembre

8:00 p.m.

Cirque Du Soleil: Ovo

Don Haskins Center

Cincuenta artistas, provenientes de 14 países, forman parte del este show que presenta un ecosistema en el que los insectos trabajan, juegan, pelean y buscan el amor, en un derroche continuo de energía y movimiento.

15 y 16 de septiembre 7:30 p.m.

17 de septiembre 3:30 y 7:30 p.m.

18 de septiembre 1:00 y 5:00 p.m.

Amanda Miguel y Ana Victoria

Siempre te Amaré

Luego del fallecimiento del inolvidable Diego Verdaguer, Ana Victoria acompaña a su madre en este recital dedicado a la memoria del cantautor argentino, el cual estará repleto de la sensibilidad que caracteriza a la famosa familia.

Teatro Plaza

16 de septiembre

8:30 p.m.

Pepe Aguilar

Jaripeo sin Fronteras

La música tradicional mexicana de la dinastía Aguilar, el rodeo, los toros bravos e impresionantes juegos acrobáticos ecuestres, forman parte de este espectáculo que pone al descubierto por qué Pepe y sus hijos Ángela y Leonardo, son de los artistas más consentidos del público en la actualidad.

Coliseo de El Paso

17 y 18 de septiembre

8:00 p.m.

Scorpions

Con más de 50 años de carrera, la exitosa banda alemana hará gala de su presencia e interpretaciones en El Paso. Los nativos de Hannover llegan con su potente vocalista, sus guitarras afiladas y la calidad de sus conciertos que han dado la vuelta al mundo.

Don Haskins Center

19 de septiembre

6:45 p.m.

Mauricio Ochman

Actuando en Vida

El actor se presenta por primera vez abriendo su corazón en un espectáculo íntimo e innovador, donde invita a conectar y disfrutar de una experiencia reveladora, a través de la música y sus vivencias.

30 de septiembre

Teatro Plaza

8:00 p.m.

Camilo

De Adentro pa Fuera Tour

Para compartir la alegría de su paternidad, la cual lo ha llenado de inspiración para crear nueva música, el multipremiado artista colombiano cantará ante público fronterizo a finales del mes.

30 de septiembre

Don Haskins Center

8:00 p.m.

