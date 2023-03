Están de vuelta

14 años después de aquella primera presentación en el desaparecido pero bien recordado festival Rock en el Río 2009, Los Bunkers vuelven a Ciudad Juárez con su gira ‘Ven Aquí’.

La banda chilena, oriunda de Concepción, retomó sus maletas para salir de gira después de 9 años y harán escala en la ciudad después de presentarse en el famoso Festival Viña del Mar en Chile, donde comenzaron la gira que se extenderá por otras ciudades tanto de México como de Latinamérica.

El quinteto que cuenta ya con más 7 discos de estudio entre ellos un tributo/homenaje a Silvio Rodríguez, que se convirtió en uno de los álbumes más vendidos en Chile.

La cita es en el Centro de Convenciones Anitas, este sábado 31 de marzo en punto de la 10:00 pm; las puertas abren a las 8:00.

El grupo conformado por los hermanos Francisco y Mauricio Durán, en guitarra, Álvaro y Gonzalo López, en la voz y el bajo, respectivamente, y el baterista Mauricio Basualto, saltarán al escenario con un recorrido de lo mejor de sus exitos y con su nuevo sencillo ‘Rey’, que trata sobre la identidad de género y que ya está disponible en plataformas digitales.

La banda es considerada una de las más importantes de la música popular chilena por su fusión del rock clásico con sonidos provenientes de la raíz folclórica del país, aunque también mezclan algo de brit pop, electrónica y psicodelia en sus temas.

Además de ‘Ven Aquí’ tema que les abrió la puertas para salir de la escena local e internacionalizarse, ‘Te vistes y te vas’, ‘Las cosas que cambié y dejé por ti’, ‘Miéntele’, ‘Ahora que no estás’, ‘Si estás pensando mal de mí’, ‘Nada nuevo bajo el sol’, ‘Llueve sobre la ciudad’ y No me hables de sufrir’, serán algunos de los temas que seguramente disfrutarás cantando con Los Bunkers.