Comparten su cultura gastronómica

Buscaba qué comer y manejando por la Ortiz Rubio un puesto llamó mi atención. Me estacioné y al saludar a la pareja que atendía el lugar me respondió con ese encantador acento que me es familiar gracias a las series colombianas.

El anuncio claramente decía ‘Antojitos Colombianos’, pero no por eso iba a adivinar que realmente dos bogotanos me darían tan cálido recibimiento.

William Sánchez y su esposa Esmeralda González me platican que llegaron a esta frontera hace tres años. Sin haber atendido nunca un negocio de comida, se les hizo oportuno compartir parte de su cultura gastronómica con los juarenses.

“Mi cuñado nos invitó a Juárez, él es odontólogo y lleva aquí ocho años”, dice William y agrega que ‘Antojitos Colombianos’ surgió por la aceptación que sus platillos tenían entre sus allegados.

“Lo hicimos para compartirles a los vecinos y les gustó, se fomentó y fue cuando empezamos en la Júpiter con una mesa, luego un puesto chiquito, luego uno más grande y ahora estamos aquí”.

En la plaza de comidas de la Ortiz Rubio tienen ya desde enero, y la clientela que ha llegado por antojo o curiosidad ha regresado en más de una ocasión.

“Todo esto es típico de Bogotá y de Colombia, a donde usted vaya va a encontrar empanadas, salchipapas y arepas”, comenta William señalando el menú.

Las empanadas las hacen fritas con harina de maíz y las arepas de maíz molido cocidas al carbón.

“La arepa se abre como una gordita y le pongo quesito, queso con carne, queso con pollo, o con todo, que es la trifásica, pero hay gente que pide adicional la salchicha picadita”, detalla Esmeralda.

En el caso de las empanadas, éstas van rellenas de carne, pollo o queso con champiñón. Las salchipapas son de papa natural con salchicha y queso.

“Venimos a trabajar y a compartir nuestra cultura por medio de nuestra comida. Nos han recibido fantástico, por eso nos quedamos acá. Nos gustó la hospitalidad, la colaboración de los mexicanos, y que hay mucha actividad, mucho trabajo”, apunta William, quien por las mañanas se desempeña como técnico en reparación de lavadoras, secadoras, refrigeradores y hornos de microondas.

Antojitos Colombianos

Calle Camino Ortiz Rubio 2510

Plaza Pickys

Abierto de lunes a jueves de 7:00 a 10:00 p.m. De viernes a domingo el cierre es hasta la 1:00 a.m.