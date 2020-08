Aprende a elegir una buena cerveza, porque el sabor no depende de su color

Elegir una cerveza puede ser una decisión complicada si no se sabe distinguir más allá de clara u obscura, pero el sabor no depende del color de la bebida, es decir, no por ser obscura será amarga y si se elige una clara no es necesariamente ligera.

Al agregarles una expresión única, ya sea aroma, tostado o graduación alcohólica, adoptarán su propio estilo sean claras, ámbar u obscuras, debido a que tanto en el tipo Ale como en el Lager, se pueden encontrar las tres gamas de color.

Ale y Lager, es la clasificación que se confiere a la cerveza al tomar en cuenta el tipo de fermentación utilizada para su elaboración.

A continuación, describimos algunos de los estilos que existen en el mercado, aunque la variedad es muy extensa.

¿CERVEZAS ALE?

Son cervezas más amargas, maltosas y con notas achocolatadas y afrutadas, aunque los estilos dentro de la gama dependerán de la distinta gradación que den a cada uno de los ingredientes de la mezcla, es ahí donde se pueden encontrar Old Ale, India Pale Ale, Stout y Porter, entre otras.

Se trata de bebidas con fermentación 'alta', debido a que durante su proceso la levadura se ubica en la parte superior del tanque y las temperaturas a las que se someten van de los 15-23º C.

INDIA PALE ALE (IPA).

Cerveza clara de sabor amargo y con una historia que se remonta 200 años atrás cuando los ingleses llevaban la bebida a la India, y dependiendo de sus variaciones, ofrece una experiencia de sabores acaramelados y consistencia cremosa. Suelen tener colores claros pero intensos.

AMERICAN STRONG ALE.

Con predominante sabor amargo y fuerte, esta cerveza se decanta por unas notas maltosas y sabores cercanos al caramelo y frutos rojos. Su color es más bien claro.

STOUT.

Este estilo ofrece sabores tostados y amargos -aunque menos que la IPA- algunas incluso pueden tener notas dulces a chocolate o a frutales y su color suele ser muy obscuro.

PORTER.

Se trata de las bebidas que dieron origen al tipo Stout, el tostado de la malta es mucho más suave y a notas afrutadas, aunque la presencia del amargor del lúpulo es predominante en la mezcla, tienen cuerpo medio y color obscuro.

¿Y LAS CERVEZAS LAGER?

Se trata de bebidas cuya elaboración comenzó tras la invención de métodos de refrigeración, lo que les concede el tono claro, traslucido y notas suaves. Aunque también se puede hallar en tonos ámbar y obscuros como la cerveza Bock.

El proceso de fermentación de estas bebidas es 'bajo', es decir que localiza a la levadura en la parte inferior del estanque, y en rangos de temperatura entre los 7 y 12º C.

PILSNER.

Se trata de una bebida de color más bien dorado claro y con cuerpo ligero y carbonatado. Desarrollada en la ciudad checa del mismo nombre en 1842, se ha convertido en la más popular, por su sabor más bien refrescante.

PALE LAGER.

Una bebida clara y suave, con menos tueste y amargor, que tiene por objetivo agradar a los paladares con tendencia a sabores ligeros y refrescantes. Su color tienda a ser claro.

BOCK.

Se trata de los estilos más fuertes de las cervezas Lager, por su intenso sabor a malta tostada, puede ser clara u obscura.

MÄRZEN.

De aspecto ámbar y textura cremosa, tiene sabores dulces, aunque secos y fue de las cervezas por excelencia del 'Oktoberfest', celebrado en Alemania, hasta que se incorporaron otros estilos.

La lista de estilos de cervezas Lager puede ser aún más extensa. Se trata de sabores más bien ligeros y refrescantes, por lo que al tomar una decisión sobre qué bebida elegir, habrá pensar con que alimentos se planea complementar o contrastar el sabor.

**

Para hacer una elección que convenza al paladar, la Cámara Cervecera de México publicó en 2018 una guía que orienta a los consumidores a elegir el estilo que más los convenza.

Recordemos que las cervezas cuentan con tres ingredientes fundamentales que en mayor o menor proporción le confieren, cuerpo sabor y color, además de la graduación alcohólica que puedan contener.

Levadura: hongo encargado de trasformar las azucares en alcohol y dióxido de carbono.

Malta: mezcla de cereales tostados, en mayor porcentaje la cebada, que aportan el azúcar que se convierte en alcohol, aportando color, cuerpo y sabor a la bebida.

Lúpulo: planta que agrega amargor a la mezcla, intensidad y sabor y era utilizada como conservante y antibiótico contra las bacterias.

En México existen empresas como Maltosaa que se dedican a la producción y comercialización de maltas e insumos para creación de cervezas artesanales en México, a las que también vale la pena acercarse para conocer más de la producción de esta bebida apreciada alrededor del mundo.

** con información de Cámara Cervecera de México y Maltossa.