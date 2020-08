One Fusion, lo más de nuevo de Motorola y sus características

Tomada de Internet

Ciudad de México— Los nuevos Motorola One Fusion y Motorola One Fusion+ son la apuesta de Motorola para la gama media. Llegan con algunas características distintas entre ellos y una diferencia de precio de dos mil pesos.

Ante la gran variedad de modelos disponibles en la gama media, Motorola decidió traer a México no uno, sino dos nuevos smartphones para este mercado.

Se trata de los nuevos integrantes de la Familia Motorola One: el Motorola One Fusion y Motorola One Fusion+.

Como su nombre lo indica, el más equipado es el Motorola One Fusion+, el cual integra una cámara principal de 64 MP. Mientras tanto, el One Fusion llega con un lente de 48 MP.

Otras características diferencian a los hermanos One Fusion, de ahí la diferencia de 2 mil pesos.

Motorola One Fusion+

• Pantalla: 6.53 pulgadas con FHD+ y certificación HDR10

• Procesador: Qualcomm Snapdragon 730 de ocho núcleos

• Cámaras traseras: 64 MP con Quad Pixel Y PDAF + Ultra gran angular de 8 MP + Macro de 5 MP + Profundidad de 5 MP

• Cámara delantera: 16 MP (cámara pop up)

• Batería: 5,000 mAh

• RAM: 4 GB

• Almacenamiento: 128 GB expandible con microSD

Motorola One Fusion

• Pantalla: 6.5 pulgadas HD+

• Procesador: Qualcomm Snapdragon 710

• Cámara trasera: 48 MP con Quad Pixel y PDAF + Ultra gran angular de 8 MP + Macro de 5 MP + Sensor de profundidad de 2 MP

• Cámara delantera: 8 MP

• Batería: 5,000 mAh

• RAM: 4 GB

• Almacenamiento: 64 GB expandible con microSD

• Sistema operativo: Android 10

• Colores disponibles: Azul y esmeralda

LA EXPERIENCIA

Puse a prueba los nuevos equipos de la familia Motorola One, una semana uno, y la siguiente el otro para conocer cómo se comportan cada uno en el día a día.

Sin embargo, la prueba del sistema de cámaras la realicé al mismo tiempo para que notarás la diferencia de los sensores en condiciones iguales.

Primero debo aplaudir la incorporación de una gran batería a los dos teléfonos, en una gama media tan competida, este apartado se ha convertido en una de las características más tomadas en cuenta por los consumidores.

Con esos 5,000 mAh, en el Motorola One Fusion obtuve poco más de dos días de uso, mientras que con el Motorola One Fusion+ logré apenitas esos dos días. Claro, todo depende del uso que le des a tu teléfono.

Yo, por ejemplo, ahora no salgo casi de casa, pero cuando lo hago, tengo los datos prendidos, también veo por las noches un capítulo de The Umbrella Academy y todo el tiempo estoy respondiendo WhatsApps o escuchando música.

Sin embargo, toma en cuenta que ninguno de los dos teléfonos tiene carga súper rápida, así que tomará un poco de tiempo que el teléfono llegue a su 100 por ciento, esto es comprensible por el tamaño de la batería.

Algo que agradecerás en estos teléfonos es el despliegue de las notificaciones para leerlas sin tener que desbloquear el teléfono. Así se logra un mayor control sobre cuáles son las que urge hacerles caso.

Experiencia fotográfica

Pusimos a prueba los dos teléfonos en sus sistemas fotográficos (traseros y el delantero) y aquí te dejamos las imágenes que obtuvimos en las mismas condiciones.

Las fotos de adelante son del Motorola One Fusion+, al dar la vuelta están las del Motorola One Fusion.

Lente principal

One Fusion+

One Fusion

Ultra gran angular

One Fusion+

One Fusion

Sin Night Vision

One Fusion+

One Fusion

Con Night Vision

One Fusion+

One Fusion

One Fusion+

One Fusion

One Fusion+

One Fusion

Lo más cool del Motorola One Fusion+

El lente principal. Se nota el trabajo de Motorola por entregar mejores experiencias fotográficas en la gama media.

La pantalla. Punto a resaltar en este teléfono, los colores que entrega se ven muy bien junto al contraste.

Sin notch. Pegado al tema de la pantalla está el que ya no haya notch pues se vuelve una experiencia sin distracciones.

El sistema de carga. Es un TurboPower de 18W, sin embargo, no te confíes tanto, no es el más rápido.

Lo no tan cool del Motorola One Fusion+

La cámara pop-up. Arriba comenté que el tema de que no tenga notch es un punto a favor, sin embargo, el acomodo de la cámara delantera en un sistema pop-up podría no ser la opción más segura.

Lo más cool del Motorola One Fusion

La ubicación de la bocina. Una pequeña bocina se ubica en la parte trasera, pero con ella basta para entregar un gran audio.

El precio. Por 5 mil pesos obtendrás una batería de 5,000 mAh y otras características poderosas dentro de la gama media.

Lo no tan cool del Motorola One Fusion

El sistema de carga. Es muuuy lento para alcanzar el 100 por ciento de una batería de 5,000 mAh.

El notch. Al tener frente a frente los dos modelos, definitivamente te acostumbras a que no haya notch en la pantalla que te distraiga.

La cámara delantera. La verdad es que no toma las mejores selfis, se ven u poco granuladas y los colores no son tan vibrantes.

Conclusión

Si esto fuera una competencia, definitivamente gana el Motorola One Fusion+, te cuento por qué:

Motorola One Fusion+ Motorola One Fusion

Cámaras traseras: •

Selfis: •

Pantalla: •

Batería: - E M P A T E -

Carga: •

Sí, es 2 mil pesos más caro, pero por esa diferencia obtendrás mejor calidad en las fotos que tomes, una pantalla muy bonita con colores vibrantes y un sistema de carga un poco más rápido. Así que si estás dudando en cuál de estos dos invertir, el hermano mayor es la mejor opción.

Motorola One Fusion+

Cuatro estrellas

$7,000

Motorola One Fusion

Tres estrellas 1/2

$5,000