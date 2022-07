¿Cómo proteger tu celular para que no roben tus datos?

Nueva York.- Siempre hay gente detrás de sus datos. Los anunciantes quieren saber qué le interesa comprar. Los piratas informáticos quieren entrar a sus cuentas y robar sus cosas. La policía podría estar interesada en su historial de búsqueda, textos y datos de ubicación, según publicó The Wall Street Journal.

Si bien la mayoría de los servicios en sus dispositivos capturan algunos datos personales -su nombre, los sitios web que visita, la dirección IP de su red, etc.- las apps en su teléfono inteligente tienden a obtener más.

"Es bueno tener la menor cantidad posible de apps, porque cada una puede ser una amenaza para la privacidad", dijo Carissa Véliz, profesora asociada en la Universidad de Oxford, que investiga temas de tecnología y privacidad.

Realice una auditoría de apps

Sí, debería deshacerse de algunas apps. Elimine cualquier app descargada que ya no use regularmente. Definitivamente elimine las gratuitas innecesarias, porque muchas obtienen ingresos de la venta de sus datos.

Cómo eliminar aplicaciones:

iPhone: mantenga presionado el ícono de una app y seleccione Eliminar App. (Si su app no deseada está en la biblioteca de apps, la opción de menú será Borrar App).

Android: abra Play Store. Toque el ícono de su perfil, luego vaya a Administrar apps y dispositivos, luego Administrar. Toque la aplicación que desea eliminar, luego seleccione Desinstalar. Algunas apps, como las preinstaladas de los operadores, no se pueden eliminar.

Revise el acceso a los datos

Eche un vistazo de cerca a los permisos que ha otorgado a sus apps. ¿Acaso su app del clima realmente necesita acceso a las direcciones de correo electrónico de sus amigos? Probablemente no. Muchas apps que solicitan acceso a su ubicación, Bluetooth o contactos realizan la mayoría de las tareas sin ellos.

"Al instalar apps, sea conservador en brindar acceso", dijo Hamed Haddadi, quien realiza investigación sobre privacidad y seguridad de datos en el departamento de computación del Imperial College London. "Siempre es más fácil otorgar permisos más adelante".

Mire de cerca la ubicación, dijo Haddadi. Google, por ejemplo, captura una vista detallada de su paradero a través de todos sus dispositivos y navegadores, una línea de tiempo completa para quienes no han desactivado el historial de ubicación.

Cómo revisar y revocar permisos:

iPhone: vaya a Configuración y desplácese hacia abajo hasta la lista de apps instaladas. Toque cada una para ver qué permisos ha otorgado, y luego revoque los que no crea que necesita. La próxima vez que esté en la aplicación, le molestará si revocó un servicio que realmente necesita para realizar su tarea.

También puede ir a Configuración / Privacidad para revisar cada servicio y todas las apps con acceso al mismo.

Luego, vaya a la sección Privacidad de la configuración y active el Reporte de Privacidad de la App. Comenzará a registrar los datos accesados por sus apps.

Android: abra Configuración y seleccione Apps. Toque el nombre de cada aplicación para ver los permisos. Seleccione el permiso y toque "No permitir" para revocar el acceso. Algunos teléfonos Android, en Configuración / Privacidad, tienen un tablero de privacidad. Éste muestra qué apps acceden a sensores y datos. Para ver qué sitios web tienen acceso a su ubicación, cámara y micrófono, vaya a la configuración de la app de Chrome, luego seleccione Privacidad y seguridad / Configuración del sitio.

Limite el rastreo de anuncios

Los rastreadores de anuncios web tienen años de seguir su actividad mientras visita diferentes sitios.

Apple y Google están trabajando para limitar la efectividad de estos rastreadores. Apple desactivó el rastreo de forma predeterminada. Google planea eliminar gradualmente las cookies de terceros a fines del próximo año.

Cómo limitar el rastreo entre sitios:

iPhone: abra Configuración, luego Privacidad, luego seleccione Rastreo. Asegúrese de que esté desactivado "Permitir que Apps Soliciten Rastrear", lo que significa que todas las solicitudes de rastreo se negarán automáticamente. Esto evita que las aplicaciones accedan a un identificador vinculado a su actividad en y entre aplicaciones.

Desactive la publicidad personalizada de Apple yendo a Configuración / Privacidad / Apple Advertising y luego deshabilite los Anuncios Personalizados.

Android y Chrome: por ahora, los usuarios de Android deben ir a la aplicación de Chrome y luego tocar Configuración / Privacidad y seguridad / Bloquear las cookies de terceros. También quizás pueda ver una opción de Privacy Sandbox, una función beta para reducir el rastreo entre sitios en el navegador. Verá una opción para enviar una solicitud de "No rastrear". No está de más habilitarlo, pero muchos servicios de internet no respetan la solicitud, ni siquiera el propio Google. Desactive la publicidad personalizada yendo a Configuración / Google / Datos y privacidad / Configuración de anuncios, y luego deshabilitando la personalización de Anuncios. También puede visitar adssettings.google.com en un navegador.

Use su navegador

Las aplicaciones pueden absorber una gran cantidad de datos de los sensores de su teléfono, mucho más que un sitio web en un navegador. Desde una perspectiva de privacidad, es mejor acceder a los servicios a través de navegadores móviles en lugar de aplicaciones, dijo Michael Veale, profesor asociado de derechos digitales y regulación en el University College, en Londres.

Los rastreadores web aún prevalecen, pero las protecciones integradas en los navegadores móviles, como Safari en iOS o Brave en Android, pueden limitar este rastreo, dijo.

Cómo proteger su navegador:

iPhone: vaya a Ajustes / Safari, luego desplácese hacia abajo hasta el encabezado Privacidad y Seguridad y habilite Prevenir el Rastreo Entre Sitios, Advertencia de Sitio Web Fraudulento y Medición de Anuncios para Preservar la Privacidad. Los suscriptores de iCloud+ verán una opción para ocultar la dirección IP, que evita que los sitios web y las empresas de Internet recopilen su actividad de navegación.

Safari en iOS ofrece un reporte de privacidad específico para rastreadores. En Safari, junto a la barra de direcciones URL, toque el ícono "aA", luego Reporte de Privacidad, para ver los rastreadores que el navegador bloqueó para que no vieran su dirección IP.

Android: los usuarios de Chrome no tienen tantas opciones de privacidad como los usuarios de iPhone Safari. Si está abierto a un navegador alterno, pruebe uno diseñado con fuertes valores predeterminados de privacidad, como Brave o Firefox, que cuenta con el respaldo de Mozilla Corp., una organización sin fines de lucro.