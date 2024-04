Vinagre de manzana: ¿de verdad lo cura todo?

En Tiktok, un hombre mezcla una cucharada de vinagre de manzana en un vaso de agua, lo bebe y se come dos trozos de pizza. Después, comprueba su nivel de azúcar en sangre. “Estos son los mejores resultados de todos”, dice, mostrando un pico mucho más bajo en un gráfico de azúcar en la sangre comparado con el de cuando comió la pizza sin el vinagre.

En otras publicaciones, los usuarios de Tiktok hablan maravillas del vinagre de manzana, que dicen que les ayuda a perder peso, a asentar el estómago y, cuando se aplica sobre la piel, a eliminar el acné y los eczemas.

Según Carol Johnston, profesora de nutrición de la Universidad Estatal de Arizona, el vinagre de manzana se utiliza desde hace miles de años como remedio casero para curar heridas, calmar la tos y aliviar el dolor de estómago.

Pero Johnston señaló que aunque algunas de las afirmaciones sobre la salud relacionadas con el vinagre de manzana tienen cierto fundamento científico, muchas otras no se han estudiado para nada. A continuación, lo que sabemos sobre el vinagre de manzana y algunas precauciones importantes que debes tener en cuenta si lo pruebas.

¿Qué beneficios tiene el vinagre de manzana para la salud?

Johnston explicó que el vinagre de manzana se elabora mediante fermentación, durante la cual la levadura y las bacterias transforman los carbohidratos, primero en alcohol y, luego, en ácido acético, que confiere al vinagre su sabor y olor penetrantes y, según sugieren las investigaciones, sus beneficios para la salud.

Sus defensores en las redes sociales suelen recomendar el uso de versiones no pasteurizadas y no filtradas, que contienen una neblina de bacterias y carbohidratos no digeridos llamada “la madre”, señaló Chris Damman, profesor asociado de gastroenterología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington. Pero no hay pruebas de que estos vinagres de manzana “sin filtrar o refinar” sean más sanos que los normales, dijo.

Los vinagres elaborados a partir de manzanas y otras frutas también contienen unos compuestos llamados polifenoles, que tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y podrían contribuir a sus posibles beneficios para la salud, señaló.

¿Qué sugieren las investigaciones?

A principios de la década de 2000, Johnston, quien había estado estudiando cómo determinadas dietas podían ayudar a controlar la diabetes tipo 2, se encontró un estudio de 1988 que demostraba que el ácido acético podía reducir los picos de glucosa en la sangre de las ratas tras administrarles una solución de almidón. Quedó intrigada y decidió probar la idea en personas con diabetes tipo 2 y resistencia a la insulina.

Desde entonces, Johnston y otros investigadores han descubierto en pequeños estudios limitados que beber una o dos cucharadas de vinagre de sidra de manzana u otros tipos de vinagre mezclados con agua justo antes de comidas ricas en carbohidratos producía subidas menos drásticas de glucosa en la sangre que las comidas sin vinagre.

Pérdida de peso

Varios estudios pequeños y de poca duración en adultos clasificados como obesos o con sobrepeso han encontrado asociaciones entre el vinagre de manzana y la pérdida de peso.

Por ejemplo, en un estudio de 2009 en el que participaron 155 adultos en Japón, los investigadores encontraron que quienes tomaron dos cucharadas de vinagre de manzana todos los días durante tres meses perdieron alrededor de 2 kilogramos. Y en un ensayo realizado en 2024 con 120 personas de entre 12 y 25 años en el Líbano, los investigadores informaron que quienes tomaron una cucharada de vinagre de manzana con agua cada mañana durante tres meses perdieron un promedio de 6,8 kilogramos.

Pero el único estudio que realizó un seguimiento de los participantes después de que dejaron de tomar vinagre de manzana encontró que, en promedio, recuperaron la mayor parte del peso en un mes. Y otros tantos estudios sobre grupos similares de personas no han encontrado ninguna relación con la pérdida de peso. Dada la falta de datos sólidos y la corta duración de los estudios, Beth Czerwony, nutrióloga de la Clínica Cleveland, dijo que no recomendaba a sus pacientes el uso de vinagre de manzana para perder peso.

¿Es seguro probarlo?

El consumo de vinagre de manzana, incluso diluido, puede interactuar con ciertos medicamentos, incluidos algunos fármacos para la diabetes y el corazón, así como diuréticos. El vinagre de manzana también es capaz de reducir el potasio en sangre, lo que puede ser un problema para quienes ya tienen niveles bajos, señaló

Luu comentó que el mismo consejo es válido para el uso de vinagre de manzana en la piel. Un médico de atención primaria o un dermatólogo pueden recomendar tratamientos más seguros y eficaces. Si deseas utilizar vinagre para controlar la glucosa en la sangre, Johnston sugiere diluir una o dos cucharadas de cualquier tipo de vinagre en agua y beberlo, pero no hay que excederse de dos a cuatro cucharadas en un día. Incluso diluido, el vinagre puede erosionar el esmalte dental, por lo que recomendó beber el vinagre con un popote.

Si lo tomas sin diluir, corres el riesgo de corroer también el revestimiento del esófago, dijo Ahuja. “No te lo tomes solo”, agregó Johnston.

Una opción más segura y apetitosa, sugirió Damman, es utilizar vinagre de manzana en la cocina. Mézclalo con una vinagreta o un arroz para sushi, combínalo con aceite de oliva para remojar pan o incorpóralo a una refrescante bebida con gas. Si tiene algún beneficio para la salud, quizá también lo obtendrás de esta forma.