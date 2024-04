¿Cómo aplicar protector solar?

El protector solar se ha convertido en un imprescindible en el mundo de la belleza y el cuidado de la piel, y por buenas razones. No sólo es un must para mantener un cutis saludable, sino que también es la clave para que tu maquillaje luzca mejor, ¡así es! Ahora que los días comienzan a ser más calurosos, los rayos del sol pueden ser tanto reconfortantes como tus peores enemigos, por lo que incluir este producto en nuestra rutina de skincare no debe de ser tomado a la ligera.

Con el avance de la ciencia y la tecnología, los bloqueadores solares han evolucionado mucho más allá de las cremas blancas y pesadas de antaño. Ahora, tenemos una gran variedad de fórmulas y texturas , desde sueros ligeros hasta polvos translúcidos, por lo que no hay pretextos para no usarlo, aún cuando pienses usar maquillaje.

Así que si quieres saber cómo aplicar el protector solar antes de maquillarte para tener una apariencia flawless, ¡aquí te lo revelamos todo! Desde los beneficios hasta las mejores prácticas para su correcta aplicación.

¿Por qué es importante usar protector solar?

Déjanos contarte por qué debemos proteger nuestra piel del sol. Este emite rayos ultravioleta (UV) que pueden causar estragos en tu dermis, desde quemaduras solares hasta envejecimiento prematuro y, en casos extremos, cáncer de piel.

Aplicar bloqueador solar diariamente es como darle a tu cutis una barrera protectora para que pueda disminuir los daños, y en ocasiones evitarlos. Además, ¡ayuda a mantener una piel joven y radiante por más tiempo!

De hecho, los dermatólogos recomiendan usarlo por lo menos dos veces al día, sin importar que te encuentres en espacios cerrados. También es importante que sepas en qué partes del cuerpo aplicar protector solar, esto incluye el rostro, el cuello, las manos, brazos y piernas. Si hay un producto que sí o sí debes de tener en tu rutina de skincare, ¡es este!

¿Se debe aplicar antes o después del maquillaje?

La respuesta es simple: el protector solar se debe aplicar antes del maquillaje. Esto va a crear un barrera entre tu piel y los rayos dañinos del sol, asegurándote una protección óptima.

¿No te gusta la sensación grasosa y brillante que deja en tu rostro? Afortunadamente hoy en día existen muchos tipos de protectores solares. Puedes utilizar uno cuya fórmula sea muy ligera y de fácil absorción u optar por un acabado matificante, ¡hay muchas opciones! Lo importante es que siempre sea de amplio espectro, es decir que contenga entre el 30 o 50+ de FPS.

Si ya estás maquillada, ¿cómo reaplicarlo y con qué frecuencia?

Si ya tienes tu maquillaje puesto y necesitas volver a reaplicar el protector solar (expertos recomiendan que sea cada dos o tres horas), no arruinarás tu look. Opta por fórmulas en polvo, barra, bruma o mousse. Incluso hay bloqueadores solares con color que sirven como una ligera base al mismo tiempo que cuidas de tu piel. ¡Escoge la opción que más te guste y luce un cutis uniforme y sano!

Beneficios del protector solar para la piel

Protección contra los rayos UV

El protector solar actúa como una barrera física que protege tu piel de los dañinos rayos emitidos por el sol. Esto ayuda a prevenir quemaduras solares, enrojecimiento e irritación.

Prevención del envejecimiento prematuro

El uso regular de sun screen ayuda a prevenir la aparición de arrugas, manchas y pérdida de elasticidad.

Reducción del riesgo de cáncer de piel

Los rayos UV son una de las principales causas del cáncer de piel, y el uso de bloqueador puede ayudar a que no desarrolles esta enfermedad.

Prevención de manchas

El protector solar evita la aparición de manchas, paño y decoloración en la piel.

Mejora de la salud general de la piel

Al proteger tu piel del daño causado por el sol, el protector solar contribuye a mantenerla sana y equilibrada.