Saltar la cuerda no pasa de moda

Hoy en día hay una variedad de aparatos o equipo para ejercitarse tanto en casa como en el gym, pero hay uno que nunca pasará de moda, aunque muchas personas puedan decir que se trata de un juguete.

Y sí, lo es, pero la cuerda también es un artículo que permite realizar un ejercicio muy completo en el que intervienen varios grupos musculares e incide en la coordinación, el equilibrio y hasta en el espíritu de competencia.

No por nada, los boxeadores de todos los niveles recurren a trabajo con cuerdas, sobre todo para tener un buen juego de piernas y mejorar la condición física en general.

Saltar la cuerda ayuda a a modelar la figura, quema calorías y tiene mucho impacto en el sistema cardiorrespiratorio. Y, sobre todo, es un artículo de fácil acceso pues además de existir en el mercado cuerdas específicas para ejercicio, en tu casa podrías tener un cordel largo y resistente o un lazo o mecate en el que cuelgas la ropa que podría servirte.

Sin embargo, saltar la cuerda está prohibido para personas con lesiones de columna o cadera, rodilla o tobillos debido al impacto que se tiene al ejecutar los saltos, por muy ligeros que estos pudieran llegar a ser. Además, se debe tener un calzado con buena amortiguación y también saltar en una superficie amable con tus pies, es decir un tapete, tierra o césped.

Así que no demores más para estar en forma y adquiere tu cuerda, con la que debes darle variedad a una rutina en la que ella sea la base como saltar con los pies juntos, separados; hacia adelante y para atrás, del centro y hacia afuera o en forma de trote. También puedes subir las rodillas con los pies juntos o separados.

LOS BENEFICIOS:

- Tonificas todos los músculos de las piernas; se moldean las pantorrillas.

- Fortaleces cadera y glúteos.

- Moldeas los brazos y, sobre todo, los hombros. - Consigues una expansión en la capacidad pulmonar y de las vías respiratorias.

- Incides en el mejoramiento del sistema cardiovascular.

- Trabajas los músculos abdominales.

- Aumentas la agilidad y la coordinación de pies y manos.

CÓMO SALTAR

- A la hora de dar vuelta a la cuerda, lo único que se mueve son las muñecas, no los brazos.

- Las rodillas deben estar ligeramente flexionadas. - El impulso se hace del talón hacia la punta y se cae en punta hacia el talón.

PASOS A SEGUIR:

Lo primero que tienes que tener en cuenta para saltar a la cuerda en buenas condiciones es elegir un material de cuerda que no te dañe las manos. Hay algunas texturas que son demasiado rugosas y te pueden llegar a provocar problemas en las palmas de las manos cuando entres en calor y comiences a sudar.

La longitud de la cuerda también es importante a la hora de saber cómo saltar a la cuerda. Tú mismo eres el que debes valorar qué tamaño te viene bien. Es algo que no depende solo de tu altura, sino también de la longitud de tus brazos. Tienes que controlar que al saltar no te tengas que encoger para que la cuerda no te golpee la cabeza ni tampoco recoger demasiado las piernas para no tropezar con ella al pasarte por los pies.

Ya para saber la técnica de cómo saltar a la cuerda, tienes que medir bien la velocidad a la que mueves la cuerda, de la que dependerá el número de saltos en un determinado tiempo. Aunque no te lo parezca antes de comenzar, saltar a la cuerda es una actividad muy intensa. Así que controla bien el movimiento de tus muñecas para no exigirte un ritmo demasiado rápido que haga que te canses pronto.

También en cuanto al movimiento de las muñecas, tienes que tener muy presente que solo estas son las que se tienen que encargar de dar el impulso a la cuerda para que se mueva. Los brazos no cumplen esta función, así que mantenlos extendidos a lo largo del cuerpo mientras saltas a la cuerda.

Otra recomendación postural para saber cómo saltar a la cuerda es que trates de mantener la espalda recta en todo momento. Para ello, es importante que cumplas a rajatabla la indicación de la instrucción número 2 relativa a la longitud de la cuerda. Insistimos en que debe permitirte saltar sin que tengas que encorvarte.

Saltar a la cuerda es una ejercicio de alto impacto, algo que debes tener muy en cuenta a la hora de elegir las zapatillas adecuadas para practicar este deporte. Aunque te resulten algo más caras, compra unas deportivas que tengan mucha amortiguación, lo que te ayudará a mantener las articulaciones protegidas.

Si sigues todas estas indicaciones, podrás saltar a la cuerda y ganar fuerza y resistencia a la vez que practicas esta actividad que puede ser muy divertida.