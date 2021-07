Variante Delta puede ser tan contagiosa como la varicela: EU

Madrid– Los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) han avisado de que la aparición de la variante delta del coronavirus, caracterizada por su alto grado de contagio, “ha cambiado” los términos de la “guerra” contra la enfermedad, en un memorándum interno acompañado de datos clasificados que describen la hipótesis de que personas vacunadas podrían transmitirla al mismo ritmo que gente sin inocular.

El documento, recogido por primera vez por el The Washington Post’, es una presentación en diapositivas en las que se avisa de que la variante podría ser más contagiosa que los virus causantes del ébola, el resfriado común, o tan contagiosa como la varicela.

La presentación, que menciona los “desafíos de comunicación” a los que se enfrenta la organización en lo concerniente a impacto de la variante en la gente vacunada, fue empleada esta semana por la directora de los CDC, Rochelle Walensky, para justificar el cambio de normativa publicado en los últimos días por los CDC, que ahora recomiendan el uso de cubrebocas en espacios públicos en aquellas zonas del país con alto número de contagios.

Los datos fueron publicados en su totalidad a última hora de ayer, según han anticipado tanto The Washington Post como The New York Times, junto a un llamamiento a la “acción inmediata” contra la variante en un momento en que la curva de contagios ha vuelto a subir en los últimos días en el país, que ahora registra unos 90 mil casos diarios.

En términos generales, Estados Unidos ha registrado 34.9 millones de contagios desde el inicio de la pandemia y aproximadamente 612 mil personas han sucumbido a la enfermedad. La mitad de la población del país, unos 164 millones de personas, ya ha recibido la pauta completa de vacunación.