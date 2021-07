Variante Delta tiene más posibilidades de romper la protección de las vacunas

Washington— La variante Delta del coronavirus es mucho más contagiosa, tiene más posibilidades de romper las protecciones que brindan las vacunas y puede causar una enfermedad más grave que todas las versiones conocidas del virus, según un documento interno de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Ahora, los CDC deben reconocer que "la guerra ha cambiado", dice el documento, cuya copia fue obtenida por The New York Times. Su contenido fue reportado por primera vez por The Washington Post.

El martes, la doctora Rochelle Walensky, directora de los CDC, reconoció que las personas vacunadas que se han infectado con la variante Delta tienen tanta carga viral como las personas no vacunadas y pueden propagar el Covid-19 con la misma facilidad, aunque con menos frecuencia.

Sin embargo, el documento interno presenta una visión más amplia e incluso más sombría de esta versión del virus.

Según el documento, la variante Delta es más transmisible que los virus que causan MERS, SARS, Ébola, el resfriado común, la gripe estacional y la viruela, y es tan contagiosa como la varicela.

El tono del documento refleja la alarma entre los científicos de los CDC sobre la propagación de Delta en todo el país, dijo un funcionario federal que ha visto la investigación descrita en el documento.

Las nuevas pautas para pedir el uso de mascarilla incluso entre los no vacunados, que fueron presentadas el martes, se basaron en la información contenida en el documento. Los CDC recomendaron que las personas vacunadas usen cubrebocas en espacios públicos cerrados cuando estén en un lugar con alta transmisión del virus.

No obstante, el documento interno insinúa que esa recomendación podría no ser suficiente.

"Dada una mayor transmisibilidad y la cobertura de vacunas actual, el uso de mascarilla universal es esencial", dice el documento.