¿Mi hijo tiene un resfriado o es Covid-19?

Es inevitable. En otoño e invierno, es probable que su hijo desarrolle fiebre, secreción nasal o tos. Quizás incluso los tres.

En los últimos años, eso probablemente no habría sido tan preocupante. Por lo general, los niños son enviados de regreso a la escuela tan pronto como están lo suficientemente bien para asistir. Pero ahora los padres seguramente se preguntarán: ¿Son esos síntomas una señal de Covid-19? ¿Debería mi hijo quedarse en casa? ¿Necesita hacerse la prueba? Si es así, ¿con qué frecuencia? Las reglas en diferentes escuelas pueden variar.

¿Cómo sabré si es Covid-19, gripe o resfriado?

Probablemente no lo harás. Debido a que los síntomas de Covid-19 imitan muchas otras enfermedades típicas de la infancia, es realmente difícil de decir.

"Desafortunadamente, no hay una característica muy distintiva", dijo Eva Cheung, cardióloga pediátrica y especialista en cuidados intensivos.

Los síntomas de Covid-19 más comunes en los niños son tos o fiebre, o ambos, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Los médicos con los que hablamos dijeron que a menudo han observado fiebre, diarrea o congestión en los niños que dieron positivo a Covid.

Pero hay muchas otras formas potenciales en las que el virus se presenta en los niños; los síntomas también pueden incluir pérdida del gusto u olfato, dolor abdominal, dolor de cabeza, dolor de garganta y dificultad para respirar. Algunos de esos síntomas también son signos de otras enfermedades que circulan durante la temporada de resfriados y gripe. (Un cuadro en el sitio web del C.D.C. muestra la frecuencia con la que estos síntomas pueden superponerse).

Recuerden que "los padres conocen mejor a sus hijos", dijo Meg Fisher, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas. Si tu hijo siempre tiene alergias en esta época del año, por ejemplo, probablemente sea seguro asumir que eso es lo que le está causando secreción nasal. Pero si los síntomas de su hijo parecen fuera de lo común, es mejor hablar con el pediatra de su hijo.

Si bien puede ser un desafío para los padres identificar los síntomas de Covid-19 del resfriado habitual o la gripe, el síndrome inflamatorio multisistémico relacionado con Covid, ahora conocido como MIS-C, tiene síntomas y características más distinguibles. La enfermedad, que afecta a los niños, generalmente se caracteriza por una fiebre de 38 grados o más que no desaparece; una erupción roja; y dolor abdominal acompañado de diarrea y vómitos. El síndrome, sin embargo, es bastante raro.

¿En qué momento debo dejar a mi hijo en casa y no llevarlo a la escuela?

Si tu hijo tiene fiebre, déjelo en casa. Incluso antes de la pandemia, la mayoría de las escuelas exigían que los niños con fiebre permanecieran en casa y permanecieran allí hasta que la fiebre hubiera disminuido durante al menos 24 horas.

Antes de la pandemia de coronavirus, los niños solían ir a la escuela con secreción nasal persistente y tos porque los síntomas del resfriado a veces pueden prolongarse durante semanas. En la mayoría de los entornos escolares, no se esperaba ni era práctico que los padres mantuvieran a sus hijos en casa durante tres semanas si se sentían lo suficientemente bien como para asistir a la escuela y no tenían fiebre.

Pero este año escolar es diferente, dijeron los expertos.

¿Debería mi hijo hacerse la prueba de anticuerpos?

Las pruebas de anticuerpos son útiles principalmente para encuestas de grandes poblaciones para obtener una estimación aproximada de cuántas personas han tenido la enfermedad, no para hacer diagnósticos individuales, según expertos de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América. La prueba no es útil para los padres que desean saber sobre la capacidad de sus hijos para transmitir Covid-19. Y, al igual que en los adultos, incluso si un niño da positivo en la prueba de anticuerpos, no está claro qué tan protectores son los anticuerpos o cuánto durará la inmunidad.

¿Cuándo y con qué frecuencia debo asegurarme de que mi hijo se haga la prueba de Covid-19?

Depende de varios factores: lo que requiera su escuela, la prevalencia de Covid-19 en tu área y la facilidad y velocidad con la que puedes hacerle una prueba.

Si tu hijo tiene fiebre combinada con otros síntomas de Covid-19, como tos, secreción nasal o dolor abdominal, debe llamar a su pediatra y discutir la posibilidad de hacerse la prueba. Las pruebas ayudan a guiar a los responsables de la formulación de políticas a determinar qué tan seguro es que las escuelas permanezcan abiertas.

¿Por qué no realizar pruebas de detección de Covid-19 en niños asintomáticos?

Los médicos coincidieron en que no es útil realizar pruebas a los niños asintomáticos de forma semi regular o en intervalos aleatorios a lo largo del año. Y dependiendo del área donde viva, las pruebas podrían ser escasas.

Tena en cuenta que las personas pueden continuar dando positivo en la prueba de Covid-19 meses después de contraer el virus, incluso cuando ya no sean contagiosos, dijeron los médicos. En otras palabras, si tu hijo dio positivo, no tendría forma de saber cuándo contrajo el virus, a menos que, es decir, le hicieras pruebas todos los días, una estrategia costosa utilizada por la N.B.A.

"Nos hemos enganchado tanto a las pruebas que la gente tiene la impresión de que las pruebas de alguna manera te ponen en una burbuja o te protegen", dijo el doctor Fisher. "Si te haces la prueba, cubres sólo un pequeño momento de vida del virus".