Cómo se comparan las hamburguesas vegetarianas con la carne de res

Si deseas omitir la carne, ha llegado una nueva era de opciones.

“Beyond Meat” e “Impossible Foods” se encuentran entre las empresas que compiten por aprovechar el enorme mercado estadounidense de consumidores de carne, imitando más de cerca el sabor de la carne que las empanadas vegetarianas del pasado. Otros están trabajando para cultivar carne en laboratorios.

Entonces, ¿las hamburguesas a base de plantas son mejores para ti o para el planeta? Esto es lo que quizás te interese saber antes de tomar un bocado:

¿Son más saludables?

Como ocurre con muchas preguntas sobre la dieta, depende. Para bien o para mal, las hamburguesas de Beyond Meat e Impossible Foods pueden ser nutricionalmente similares a la carne de res.

La hamburguesa de 4 onzas de Beyond Meat tiene 270 calorías, mientras que Impossible Foods tiene 240 calorías. El perfil nutricional de la carne molida puede variar, pero una hamburguesa de tamaño similar con un 80% de carne magra tiene alrededor de 290 calorías.

El contenido de proteínas es aproximadamente el mismo, mientras que otros nutrientes varían. A algunos les puede gustar que las empanadas a base de plantas tengan fibra, pero no les gusta que sean más altas en sodio.

¿Qué más hay en la carne?

Los ingredientes de Beyond Meat incluyen proteína de guisantes y aceite de canola. Las hamburguesas de Impossible Food contienen proteína de soja y aceite de coco. Impossible dice que sus empanadas tienen un sabor y un tono similares a la carne de res, en parte debido a la leghemoglobina de soja, una proteína que la compañía produce mediante la modificación genética de la levadura.

¿Cómo saben?

El sabor es subjetivo, pero las revisiones generalmente dicen que las hamburguesas Beyond Meat e Impossible tienen un sabor similar a la carne.

Christian Acosta, que trabaja en Nueva York, dijo que ha comido la hamburguesa Impossible varias veces y no puede notar la diferencia.

"Sabe exactamente a carne", dijo, mientras esperaba en la fila para conseguir la hamburguesa para el almuerzo.

¿Cuánto cuestan?

La idea es eventualmente hacer que las hamburguesas Beyond e Impossible cuesten lo mismo o menos que la carne de res. Por ahora, espera pagar más.

En Whole Foods, en Nueva York, dos empanadas de Beyond Meat cuestan 5.99 dólares, aproximadamente el doble del precio de dos empanadas de carne molida. Las hamburguesas Impossible aún no están disponibles en las tiendas de comestibles. Pero en un restaurante Bareburger en Nueva York, son 3 dólares extras por cualquiera de las hamburguesas a base de plantas.

¿Son mejores para la tierra?

Los expertos dicen que reducir el consumo general de carne roja sería mejor para el planeta. La carne de res se considera perjudicial para el medio ambiente debido a los recursos que se necesitan para alimentar a las vacas. Las vacas también producen metano, gas de efecto invernadero, principalmente a través de eructos.

¿Qué sigue?

En el horizonte, hay carne cultivada en laboratorios mediante células animales, pero pasará algún tiempo antes de que la gente pueda probarla.

En este momento, las soluciones que se utilizan para ayudar a que las células crezcan son costosas y limitadas, ya que se fabrican principalmente con fines terapéuticos, dijo Bruce Friedrich, director ejecutivo del Good Food Institute, que aboga por las alternativas a la carne.