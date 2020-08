Telepsiquiatría: El psiquiatra lo verá en su teléfono ahora

Los Ángeles— Durante aproximadamente dos años, Michael Raymos condujo desde Modesto a Sacramento, ida y vuelta, para recibir terapia. Esas sesiones regulares, en una clínica de la Universidad de California, crearon un vínculo fuerte, y Raymos llegó a confiar en ellas para controlar los síntomas del estrés postraumático y el peso emocional de un trastorno neurodegenerativo que lo golpeó en 2012.

Pero esta rutina terminó abruptamente a mediados de marzo, cuando la clínica se volvió completamente virtual en respuesta al brote de Covid-19 en el norte de California. Desde entonces, Raymos ha participado en sesiones dos veces al mes en su computadora o teléfono.

“Hay una disminución en el contacto social, como no poder ver siempre su expresión”, dijo Raymos, de 49 años. “Hay un nivel de intimidad mayor cuando estamos frente a frente y la puerta del consultorio está cerrada. Pero también hay un nivel de comodidad en casa. Me siento en la cama con mi perro en mi regazo, y esa comodidad me permite hablar sobre cosas que quizás no hablaría en el consultorio, por lo dolorosas que son". Añadió: "Y me gusta no tener que hacer ese viaje".

La pandemia de coronavirus ha obligado a los centros médicos de todo el mundo a adoptar parcialmente la telemedicina, con resultados variables. Algunos pacientes no se sienten cómodos con la tecnología o no pueden pagarla; otros necesitan servicios que no se pueden brindar completamente en línea, como la atención prenatal.

La psiquiatría es un caso especial. Los expertos habían predicho durante años que el tratamiento más íntimo del campo, la psicoterapia, estaba a punto de volverse en gran medida virtual, para muchos o la mayoría de los pacientes, alterando para siempre la práctica diaria. En este año extraordinario, es probable que se demuestre que tienen razón.

En marzo, los funcionarios de salud federales aflojaron las restricciones sobre la práctica a través de las fronteras estatales y comenzaron a ampliar los reembolsos. Las clínicas de todo el país se volvieron virtuales y la mayoría de las consultas se realizaron por teléfono o computadora. El número de visitas virtuales de salud mental se multiplicó por más de siete, de 7 mil 500 a 52 mil 600 pacientes, solo en los dos primeros meses de la epidemia en Estados Unidos.

"De la noche a la mañana, todos comenzaron a practicar la telepsiquiatría, con médicos en Nueva York, Texas, California, capaces de llegar a sus pacientes, dondequiera que estuvieran", dijo el Dr. John Torous, director de la división de psiquiatría digital de Harvard.

Muchos terapeutas con base en Freud se han mostrado particularmente escépticos, preocupados de que volverse virtual pueda alterar o debilitar un vínculo terapéutico construido a través del espacio físico compartido de análisis. A otros les preocupa que una rica dimensión del lenguaje corporal se pierda en las interacciones de video.

“En términos de trauma, una de las cosas que muchos de nosotros rastreamos son las microexpresiones, esos destellos de tono emocional cuando la gente habla”, dijo el doctor Andrés Sciolla, psiquiatra. "No puedo decirles cuántas veces he notado un destello de lágrimas o miedo en la mirada de un paciente, percibí un cambio en los sentimientos y lo exploré, y encontré muchas cosas detrás de ese cambio".

Pero por ahora, en este momento de ansiedad e incertidumbre compartidas, el sello de la telepsiquiatría se ha roto. Es posible que las clínicas psiquiátricas nunca tengan el mismo aspecto. Los clientes, no los médicos, elegirán dónde quieren estar al recibir la terapia y qué soportes tener a la mano, ya sea una mascota en el sofá, una mezcla de jazz sonando de fondo o una cerveza fría.

“Desde el punto de vista clínico, a menudo se puede aprender más por video que en persona, porque ves a las personas moviéndose en su hábitat natural, donde viven, tal vez cómo interactúan con los demás”, dijo el doctor Yellowlees. “Mi consultorio, por el contrario, no es un espacio neutral. Tu hogar es tu espacio. Es más igualitario, menos estresante. Y potencialmente, puedes apagar el dispositivo y finalizar la sesión, si realmente lo deseas".