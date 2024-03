¿Futbolista de fin de semana?, ¡cuidado!

Jugar futbol el sábado o domingo o fut 7 un día entre semana puede tener más contras que pro en tu objetivo de estar en forma.

Aunque es una actividad física, un partido de futbol cada determinado tiempo no necesariamente incide en el organismo al ser un ejercicio de un solo día y en contra parte puede desencadenar lesiones e incluso accidentes cardiovasculares, es decir infartos, advierte la especialista en Medicina de la Actividad Física y Deportiva, Ana Contreras.

La también exfutbolista alerta sobre aquellos jugadores que sin reparo alguno ingresan a la cancha de césped natural, pasto sintético o cemento más de una vez pensando que tienen buena condición física cuando es todo lo contrario.

“El gran problema que tenemos es que muchos de los jugadores son de los llamados de fin de semana o de la noche y no hacen nada de actividad física el resto de la semana. Son personas que pasan ocho horas o más sin moverse y entonces nos encontramos con que no cumple con los minutos mínimos indispensables de ejercicio que fijan la OMS o el Colegio Americano de Medicina del Deporte y también con el sedentarismo, y hay quienes cumplen con ambas condiciones y entonces su riesgo cardiovascular aumenta para tener un infarto, incluso en personas así la incidencia puede ser de hasta 24 veces más posibilidades de sufrirlo, a diferencia de quienes entrenan algunas horas a la semana”, explica Contreras.

¿Cuántos partidos puede o debe jugar un futbolista de un día?

“Puede ser que me guste mucho el futbol y voy los jueves a mis partidos (de fut 7), entonces el resto de la semana debo hacer ejercicio con rutina aeróbica para tener mejor capacidad cardiovascular, pero quien no lo hace se pone en riesgo aún con sólo un partido”.

“El futbol es un deporte vigoroso, no lo podemos dejar como algo de moderada intensidad porque cuando nos enganchamos andamos corriendo todo el tiempo en la cancha, es intermitente. Lo recomendable sería no (jugarlo) sino entreno, porque me estoy metiendo en un riesgo innecesario, y más si quiere jugar hasta tres partidos”.

“Si se tiene pobre condición física, lo sugerido es un sólo juego y eso no completo, es decir entrar un cuarto y salir otro y volver a entrar, y aquí estamos hablando de la parte cardiovascular pero hay que considerar también las lesiones musculares, porque nunca faltan los desgarres o esguinces”.

Contreras sugiere jugar futbol temprano por la mañana, entre las 8:00 y 10:00 horas, o por las tardes noches, una vez que la calidad del aire es mejor, la intensidad de los rayos UV disminuyó y la temperatura ambiente es más propicia para evitar golpes de calor y deshidratación.