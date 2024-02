Los beneficios de la jamaica

Ciudad de México.- La ingesta de líquidos es indispensable para la vida y más si se hace ejercicio para estar En Forma.

Sin embargo, se debe tener cuidado cuando se ingieren ciertas bebidas, por muy socorridas que sean, porque pueden ser contraproducentes.

Un ejemplo es el agua de jamaica, flor nativa de África que llegó al continente americano hace años y se convirtió en un producto no solo para hacer tés o infusiones, también como condimento y otros usos gastronómicos.

Esta bebida de color rojo intenso y sabor agradable contiene antioxidantes que son de mucho beneficio para el organismo, pero su consumo en exceso no es recomendable y la nutrióloga Dayana Aronovich, explica por qué.

"Todas las bebidas que preparemos como tés o infusiones van a actuar como diuréticos. El agua de jamaica se pude tomar todos los días, pero es importante cuidar las cantidades y no excederse de máximo dos vasos al día porque entonces puedes empezar a deshidratarte", advierte la especialista.

"Para aprovechar todas sus propiedades se recomienda un vaso al día y consumirla sin azúcar, porque al añadirle ésta lo que hará será subir los picos de glucosa en sangre que pueden repercutir en enfermedades del metabolismo como la obesidad, o como la diabetes.

Lo ideal es endulzarla con algo natural o sin calorías como el stevia o beberla sin azúcar", añade Aronovich .

La también especialista en ejercicios de bajo impacto y fundadora de U Can, marca mexicana que produce y comercializa aparatos de yoga, pilates y barré, precisa que si bien el agua de jamaica es diurética se requiere beber mucha para que tenga esos efectos en el organismo, y por otro lado, no puede considerarse una bebida rehidratante porque no contiene electrolitos.

Entérate

El agua de jamaica puede beberse a partir de los dos años de edad.