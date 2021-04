¿Cirugía sin cicatriz? Ahora es posible

Tomada de Internet

The New York Times

Paladar hendido que se cierra sin dejar cicatriz, heridas que se recuperan sin dejar rastro de lesión. Cicatrices desfigurantes de años que desaparecen dejando la piel tersa e impecable.

Suena a ciencia ficción, pero la curación sin dejar cicatrices puede convertirse en una posibilidad tentadora. En un estudio publicado este jueves en Science, dos investigadores de la Universidad de Stanford informan que han descubierto las señales moleculares que hacen que se formen cicatrices y han encontrado una forma sencilla de bloquearlas, al menos en ratones.

Un fármaco de 20 años, la verteporfina, que ya se comercializa como tratamiento intravenoso para la degeneración macular, puede prevenir las cicatrices si se inyecta en el borde de una herida.

A medida que cicatrizan las heridas tratadas con verteporfina, la piel que se forma se ve perfectamente normal, no como la piel que sana con cicatrices, esos cierres de heridas abultados que no solo son antiestéticos sino que también son mucho más débiles que la piel normal y no tienen vello ni glándulas sudoríparas.

El estudio involucró ratones, pero los investigadores, el doctor Michael Longaker, vicepresidente de cirugía de Stanford, y Geoffrey Gurtner, vicepresidente de cirugía para innovación de Stanford, ahora han pasado a los cerdos, cuya piel es más cercana a la de los humanos. Con estos nuevos sujetos, los cirujanos hicieron una incisión tan ancha como un pulgar y cinco pulgadas de largo. Cuando suturaron el corte e inyectaron verteporfina alrededor del borde, hubo dramáticamente menos cicatrices.

"Es bastante espectacular", dijo el doctor Longaker.

El doctor Longaker dijo que esperaba obtener el permiso de la Administración de Alimentos y Medicamentos para fin de año para probar la seguridad y eficacia del medicamento en bebés con labio leporino y paladar hendido.

Para el doctor Longaker, la velocidad es esencial si el tratamiento funciona y es seguro. "No quiero que esto sea un viaje de 10 años", dijo.

Aunque la verteporfina está disponible y los médicos pueden recetar medicamentos para usos no aprobados, el doctor Longaker dice que es crucial esperar a la aprobación de la F.D.A. antes de usar el medicamento para tratar de prevenir cicatrices.

"Obviamente, queremos ayudar a los pacientes lo antes posible", dijo. "Pero tenemos que asegurarnos de que este medicamento se pruebe de una manera que garantice la seguridad y la eficacia".