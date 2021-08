-Video: Se descompone zona exclusiva de Chihuahua

-Hay coordinación vacante en el PAN

-Jura que va a repetir subsecretario de Hacienda

-Quiere la dirigencia dos quincenas más

Ayer hablamos de Parral, Guachochi y la zona sur con su polvorín en materia de crimen organizado, pero la ciudad de Chihuahua, capital del estado, corazón político de la entidad, no canta mal las rancheras en ese complicado tema.

La noche del miércoles fue de zozobra y terror en el exterior de un famoso gimnasio localizado en una de las zonas exclusivas de la ciudad, cerca de la avenida Politécnico y Periférico de la Juventud.

Ahí fue ejecutado un chavalón de apenas 27 años de edad identificado como Francisco Iván Chaparro Moreno, alias “Frank” o “El Yuyo”, cuñado de René Gerardo S. G, alias “El 300”, detenido a finales del 2018 también en la ciudad de Chihuahua. Ambos originarios de Juárez.

El cuerpo de “El Yuyo” quedó tendido al lado de un McLaren bastante nuevo, verde fosforescente, chillón. Miedo adentro y afuera del gimnasio tras el ataque a balazos de que fue objeto la víctima.

Fuentes policiales extraoficiales trataron de relacionar ese hecho con un fuerte pleito ocurrido a finales de julio en uno de los centros comerciales también exclusivo, donde un individuo fue brutalmente golpeado por “escoltas de un empresario”. Hoy presentamos de nuevo aquel video difundido en redes.

Una parte importante de aquellos hechos es, por supuesto, la golpiza recibida por el sujeto, pero también las amenazas que se escuchan en el video y la participación de varios “escoltas”, aparentemente policías del estado, puesto que fueron rescatados en el exterior del lugar por los tripulantes de una camioneta bajo cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

“El Yuyo” estaba identificado como parte de ese círculo con fuertes relaciones e influencia de todo tipo en aquel corredor de primer mundo de la ciudad de Chihuahua llamado Periférico de la Juventud, que comprende varios grandes centros comerciales exclusivos y la zona de superlujo llamado Distrito 1.

Ayer mismo fue difundida la copia de una captura de pantalla en la que el hijo de un controvertido político expanista, exalcalde, excandidato a gobernador, hoy procesados penalmente ambos por agresiones contra un periodista, comenta que no le dará like a la foto de “El Frank” “porque no me invitaste ayer”.

En ese nivel anda la situación en la “conservadora” Chihuahua; desde luego, aparejada de ejecuciones “ordinarias” y violencia frecuentemente incontrolada ni por los buenos... ni por los malos, mezclados también en distintos sectores sociales.

***

Hasta el momento pocos dudan que aquel exlíder del Frente Democrático Campesino (FDC), hoy convertido en diputado electo del PAN, también su expresidente en la entidad, Mario Vázquez, será el jefe de jefes en la próxima legislatura del Congreso del Estado. Presupuesto gordo y tranquilidad emocional al menos por tres años. Algo de paciencia, espíritu inclusivo... y listo.

Pero no llegará Vázquez de un trancazo al control del órgano legislativo. Pinta para ser el primer presidente de la mesa directiva y por lo tanto quien le tome la protesta constitucional a su jefa política y gobernadora electa, Maru Campos Galván.

Significa entonces que no llegará al Congreso como coordinador de la bancada de su partido, una posición envidiable que desde ayer mismo empezaron a buscar los diputados y diputadas panistas cuando fueron enterados sobre la presidencia para su jefe de facto.

En primer orden quedó anotada como prospecta la legisladora Geo Bujanda; enseguida Luis Aguilar Lozoya, los juarenses Gabriel García y Marisela Terrazas; y Alfredo Chávez.

Las probabilidades son un poquitín más reducidas para Geo y Aguilar porque durante buen tiempo recibieron el padrinazgo del corralato, mientras García Cantú fue víctima de Corral y Marisela también dio algunos tumbos de lado a lado. Alfredo Chávez muy identificado con el equipo de Maru, pero sin suficiente experiencia legislativa.

Este fin de semana debe resolverse el asunto. Maru tendrá la última palabra. Quedará repartido el pastel en el Congreso.

***

El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Juan Pablo García, jura que va a repetir en el cargo con la llegada de Maru Campos. Al menos es con lo que amenaza a los empleados que no se le cuadran o le ponen obstáculos a decisiones irregulares.

Aunque antes presumía que era clave su papel en la fracasada Operación Justicia, García Delgado ahora se asume como parte del grupo que logró el triunfo de la gobernadora electa y de varios distritos en la entidad.

El trabajo del funcionario, según lo asentado en boletines oficiales, era detectar modelos de transas del sexenio de César Duarte y recuperar, así fuera teóricamente o con créditos fiscales cuya firmeza está en duda, lo que se hubiera saqueado del erario.

Es más, el propio Javier Corral llegó a presumir su labor en uno de tantos huecos informes que dio en el pasado, aunque los resultados reales no se conozcan por esa opacidad que durante el corralismo ha privado en la Secretaría de Hacienda.

De unos meses a la fecha, sin embargo, García Delgado empezó a tomar decisiones que tendrán impacto no solo en este sino en el siguiente gobierno.

Entre otras, algunos bienes decomisados por el Departamento de Comercio Exterior, que trabaja en auxilio a la autoridad federal aduanera, se los asignó para su uso personal o de su oficina.

Ante cualquier reclamo u observación de parte del personal por hechos así de irregulares, su respuesta invariable ha sido que se prepara para continuar en la siguiente administración, en la que habría una limpia de personal que él libraría por su arraigo panista.

Habrá que esperar a la integración del siguiente gobierno. Como quiera su experiencia en auditorías fiscales, en el supuesto combate a factureras y empresas fantasma, sirve para indagar la estela de delitos que dejaron los corralistas. Tal vez a eso se atiene.

***

Aunque ya tiene llamado en México para protestar como diputada federal, la presidenta estatal del PAN, Rocío Reza Gallegos, no quiere soltar ese cargo en el que prácticamente nadie, ningún grupo la sostiene.

Alega razones políticas para terminar su función, como que debe estar al frente del partido en esta delicada transición y cuidar que la sangre no llegue al río.

La realidad es que ni habrá sangre que lamentar, pues todo el PAN está unido en torno a un proyecto. Todo mundo, excepto el caso de nivel psiquiátrico que despacha en Palacio de Gobierno hasta el próximo 7 de septiembre. Así que mucho riesgo no hay.

Sin embargo, la dirigente sostiene los argumentos de su necesaria conducción. Lo hace pese a lo cuestionable que resulta para los panistas el hecho de que ejerza como legisladora y dirigente, lo que ya no tiene obstáculos estatutarios, pero nunca ha dejado de ser tema de debate dentro del albiazul.

Aunque hay presiones para que ya se haga el relevo, decisión que va a recaer en la primera panista del estado, Reza Gallegos está determinada a que el cambio se retrase hasta octubre o noviembre, ya cuando se hayan acomodado las calabazas.

Se ha de sentir indispensable para el partido... o quiere aprovechar de perdida unas dos quincenas de sueldo como dirigente y diputada, al fin que ya tiene experiencia en eso y no le ha de disgustar caer en la tentación.