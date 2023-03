-Una jefa del narco quiso la plaza de “El Chueco”

-Traen como pelotita la ciclovía

-Consulta Centinela acaba con el mes

-Video: "La diosa Amparo Beltrán..."

Justo entre los límites de Chihuahua, Sinaloa y Sonora, las distintas facciones del Cártel Sinaloa que operan en la región debieron ponerse de acuerdo en retirar completamente el apoyo a “El Chueco”.

Algunos “informantes” y “enviados” de los distintos grupos trataron de pasarse de listos en particular con la Fiscalía General del Estado, responsable directa de investigar y perseguir a José Noriel Portillo Gil.

Dieron muchas largas a una solución al tiempo que seguía ardiendo la región de Urique-Bahuichivo-Cerocahui-San Rafael-Barrancas del Cobre, con levantones, secuestros, ejecuciones y hasta narcomantas atribuidas al joven delincuente que asoló la región durante poco más de una década.

Una jefa del narco en la región de Guazapares, otro de Chínipas, otro de Moris, de Batopilas y hasta el de Creel fueron apersonados cerca de Chínipas, acordaron y enviaron el mensaje escrito a “El Chueco” para que se retirara o se unirían todos en su contra ante la presión de la Fiscalía, aunque ya en un primer ejercicio al menos la mujer había simulado serias diferencias con Portillo que, en el fondo, no eran más que intentos de acuerdo para colocar a un hermano de ella en su lugar.

Esta vez no tuvieron otra salida que decidir el desplazamiento de Noriel. Éste recibió el mensaje y habría tomado la determinación de buscar el cobijo de un compadre que maneja parte de Choix, Sinaloa, Edelmiro “Miro” Núñez, pero apenas puso un pie en aquel lugar y recibió un disparo en la cabeza.

Así terminó el terror de Creel, Urique y las Barrancas que lo mismo echaba a perder quinceañeras y bodas al entrar en calzones disparando y embadurnándose los pasteles (drogado y borracho), que cultivando droga, extorsionando comerciantes, monopolizando la venta de cerveza y alcohol, talando bosques sin permisos, quitando y poniendo autoridades municipales; y por supuesto, asesinando a decenas de personas, entre ellas sacerdotes, guías de turistas, turistas, etc.

El Cártel de Sinaloa lo cobijó y sin duda sus propios pistoleros lo asesinaron. Ni siquiera este mundialmente poderoso cártel quiso más presión del gobierno de Chihuahua, cuya Fiscalía mantuvo paralizadas sus actividades en toda aquella lucrativa zona con “El Chueco” acorralado y decenas de detenciones.

Un final esperadamente trágico para una corta, pero intensa vida delictiva. En mayo cumpliría apenas los 32 años de edad.

***

Resulta difícil concebir que se fueran 50 millones de pesos en la ciclovía construida durante el fracasado gobierno de Javier Corral, pero tal es el costo oficial tantas veces criticado y cuestionado por la sociedad, sobre todo después de ver los pobres resultados de la obra.

Ese mal legado del corralato, que además acumula meses de mal mantenimiento desde su desastrosa puesta en operación, todavía no es entregada por el Gobierno del Estado a la administración municipal juarense, a pesar del tiempo transcurrido y los problemas ocasionados casi a toda la ciudad.

Está el sistema de circulación para bicicletas en el limbo a estas alturas del partido, porque la autoridad estatal no acaba de ponerla en marcha con las adecuaciones que le hacen falta, mientras que el Gobierno municipal no puede recibirla ni mantenerla, en tanto no sea entregada la obra como marca la ley.

Es un desastre de principio a fin, lo que explica que se avienten como pelotita mes a mes, así desde hace ya muchos años, tiempo en el que el problema solamente se ha agravado.

El gobierno de Cruz Pérez Cuéllar, sin embargo, ya tiene planes para definir el destino de la ciclovía; sin arrancarla de tajo como piden los radicales que no usan bici y andan todo el día el carro, pero tampoco dejando a perpetuidad el modelito cuya inutilidad está demostrada.

La consulta pública es la vía elegida por la administración morenista, para que sea la gente la que decida, de manera seria e informada, si debe continuar, de qué manera, con qué condiciones o si de plano debe ser retirada para ahorrar dolores de cabeza a automovilistas y comerciantes que siempre se han quejado de la ciclovía.

La medida equilibrada de Pérez Cuéllar es una buena alternativa no sólo para terminar con la polémica, sino para darle la eficiencia que le falta al diseño de la ruta, carente, precisamente, de los equilibrios necesarios que demanda la movilidad.

Para la consulta es necesario que la obra por fin sea entregada, lo que podría ocurrir, por fin, a finales del mes en curso. Veremos.

***

Sólo hasta el último día de marzo estará habilitado el micrositio abierto por el Instituto Estatal Electoral (IEE) para la consulta pública sobre el proyecto de la Plataforma Centinela, es decir apenas una semana más a partir de que fue aprobado el ejercicio basado en la Ley de Participación Ciudadana.

Después del acuerdo de la semana pasada del Consejo General del IEE, en sesión realizada en la frontera, comenzó a funcionar la consulta para que la gente pueda expresar su opinión, tanto por medio electrónico a través del portal oficial como mediante formatos que están a disposición en el organismo electoral.

Para participar en la consulta basta con la CURP (Clave Única de Registro de Población) y pueden hacerlo tanto adultos como niños mayores de seis años.

El ejercicio consta de una sola pregunta con tres opciones de respuesta: de acuerdo en la inversión de la Plataforma Centinela, de no acuerdo y ninguna de las anteriores, por lo que no lleva complejidad alguna para la valoración de los resultados.

La limitante impuesta por el IEE en la consulta no es el poco tiempo, sino la negativa, como ya es conocido, a la petición de plebiscito que solicitaba la bancada de Morena en el Congreso del Estado, pues el ejercicio, independientemente del resultado, no es vinculante, es decir, no obliga a la autoridad a tomar una decisión en el sentido del resultado.

Por lo tanto, al cerrar la consulta en este mismo mes que ya está en la recta final, el asunto quedará concluido, al menos en la parte administrativa.

Siguen pendientes, eso sí, las acciones que ya anunció el coordinador de los diputados morenistas, Cuauhtémoc Estrada, para buscar en los tribunales electorales la forma de combatir la decisión del IEE, la negativa al plebiscito, este sí vinculante en el lejano caso de que llegara a aplicarse.

***

Traen marcaje personal Hugo González y José Ríos en el centro del país, futureando con Martí Batres, quien es uno de los fuertes candidatos a suceder a Claudia Sheinbaum.

Ríos es el representante del Frente 4T en la ciudad de Chihuahua y Hugo encabeza el Consejo Estatal de Morena.

Ambos muy cercanos a Cruz Pérez Cuellar. Si vimos al alcalde juarense hacer grilla con Claudia Sheinbaum en días recientes, Hugo y José no se quedan atrás, desde hace meses procuran cercanía con personajes de la talla de Batres.

Recordemos que el político morenista llegó con Claudia Sheinbaum apenas el 16 de julio del 2021. Ninguna casualidad que haya dejado la senaduría para ir a un puesto netamente operativo.

Sin duda, junto con Omar García Harfuch, el jefe de la policía en la CDMX, Batres es indudable aspirante a la jefatura de gobierno, en elección que no estará nada sencilla por el avance de la oposición en la última contienda delegacional, donde las posiciones se partieron en dos.

***

Son conocidas las dotes políticas de la regidora panista, Amparo Beltrán, tiene ciertamente bastante trabajo en las distintas comisiones a las que pertenece en el Cabildo, pero ahora ha detonado una faceta desconocida mezclada con su ejercicio de gobierno, la de modelo.

Y no lo dice La Columna, lo dice ella misma en sus redes sociales que personalmente compartió con este espacio. Dice así: “La diosa Amparo Beltrán nos muestra cómo dar un giro super sexi y elegante a tu típico look business casual con uno de nuestros bodysuits favoritos de esta nueva colección...”.

Acompaña al texto un brevísimo video que también compartimos.

Ya era hora que alguien abriera la ostra conservadora en el blanquiazul. A ver cómo la reciben.