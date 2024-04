Tejiendo desde el norte

Tejer lazos desde el arte es una de las cosas que hacen de esta sociedad algo mucho más llevadero y, sobre todo, nos permite crear ventanas de cambio. Eso predican y hacen en el proyecto textil “Nortejiendo”, con lugar de nacimiento en la ciudad de Chihuahua en el año de gracia de 2017. Como su nombre lo indica trabajan con todo lo que se pueda coser, tejer, hilar y hasta anudar, haciendo de eso una experiencia artística que pueda ser de acceso amplio. Es decir, llevan el arte textil fuera del molde, en sus propias palabras, el proyecto “ha evolucionado a ser una plataforma que busca usar la experimentación artística por medio de materiales textiles para hablar sobre temas sociales”.

Sus agujas apuntan al norte, pues es el propio desierto chihuahuense es el que les ha dado origen. Incluyendo, por supuesto, las problemáticas y características de las sociedades albergadas en ese terruño. Actualmente, el equipo central se ve conformado por Isis Estrada, Natalia Barragán, Óscar Solís y Laura Acosta. Su trabajo se ve reflejado en las plazas públicas, museos y cuanto lugar pueda ayudar a entablar conversaciones, por ejemplo, sobre la violencia. Pero eso no es todo, pues a partir de talleres y sesiones abiertas de arte han buscado compartir sus conocimientos para entretejerlos con los de la comunidad.

La primera vez que tuve la oportunidad de conocer su trabajo fue por la Bienal Fronteriza 2024 entre el Museo de Arte de Ciudad Juárez y El Paso Museum of Art. Una de las piezas de esa exposición binacional fue precisamente “Desaparecer NO es normal”. Realizada con un marco de madera de donde cuelgan cintas con nombres de personas víctimas de desaparición forzada, todas estas se van entrelazando para tejer en conjunto dos brazos rojizos sostenidos por una mesa. La obra de manera rápida genera sentimientos encontrados y te hace implicarte con todos esos nombres.

Hace poco me enteré que empezaron una colaboración con el Museo Regional del Valle de Juárez, donde van a abordar precisamente la historia de la lucha contra el tiradero nuclear en Sierra Blanca, dada en las últimas décadas del siglo pasado. Me da mucha curiosidad conocer el resultado de esta actividad que se hace junto a la comunidad vallejuarense. Eso también me hace pensar en las maneras tan diversas existentes para abordar la historia y memoria colectiva, volviendo a reafirmar la función social de la imaginación histórica.

Como todo proyecto siempre se implican retos en el camino. Nortejiendo se ha enfrentado a la misión de presentar su arte y lograr la apertura y valoración dentro de la sociedad, pues mucha de las veces se enfrasca a lo textil como una labor domésticaexclusivamente. Por otro lado, está la búsqueda dedignificación por su quehacer a través de espacios para presentar sus propuestas.

Los hilos de este proyecto poco a poco van explorando el norte a su alrededor. Por lo que si alguna vez tiene la oportunidad de asistir a un taller, exposición o intervención de Nortejiendo no dude en hacerlo. Déjese sorprender con la posibilidad del arte a través de materiales tan cercanos que muchas de las veces han sido parte de nuestra vida gracias a nuestras madres y abuelas, quienes usualmente guardaban el costurero de forma predilecta. Para así, darnos cuenta de que el tejer no tiene género y cualquiera puede adentrarse a nuevas texturas.

Si quiere conocer mas sobre este proyecto norteño puede encontrarles en Facebook como Nortejiendo o en Instagram con el [@nortejiendo]. Desde el estado grande se siguen cosiendo ideas que quieren hacer del arte una experiencia detonadora y comunitaria. No se olvide que como sociedad somos un tejido enorme donde no importan las telas de composición, sino el resultado creado en conjunto. Y el arte será aguja e hilo para mantener la unir y remendar.