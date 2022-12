-Razones de pausa delictiva en noviembre

-Aplastan a los Otero en logo indígena

PUBLICIDAD

-Más rojos los números de las ruteras

-Maltrato del 20 y 21 que no debe repetirse

Noviembre mostró al principio señales que sería un mes violento como pocos. Tan solo en los primeros cuatro días quedaron registrados 22 asesinatos, de los cuales solo tres quedaron clasificados como adjudicados a la delincuencia común, los otros 19 fueron anotados a la delincuencia organizada.

Después de esos cuatro días intensos, los hechos violentos fueron disminuyendo hasta terminar el mes en 75 asesinatos, que de ninguna manera son pocos, pero quedó como el tercer mes con menos homicidios durante el año; abril tuvo 65 y marzo 67.

El cercano agosto registró la mayor cantidad de muertes violentas en el año con 119; le siguió julio con 113, octubre con 109 y mayo con 107; durante el resto de los meses osciló entre los 80 homicidios.

Hizo bien realistamente hace días el fiscal General del Estado, Roberto Fierro, en adelantar aplausos o echar las campanas al vuelo por la tendencia a la baja en los homicidios, sobre todo porque el grueso de ellos tiene que ver con delincuencia organizada.

En todo el estado hay grupos delictivos bastante empoderados que llevan su propia agenda de acción. En Juárez bajaron los crímenes, también en la ciudad de Chihuahua, pero subieron considerablemente en Cuauhtémoc hasta casi 20 de máximo cinco el resto del año.

Es altamente posible que para el caso Juárez la disminución se deba, por supuesto, al trabajo policiaco, pero también a nuevas condiciones registradas al interior de las pandillas más violentas que forman parte de los dos cárteles que manejan la región; el de Sinaloa, en el Valle de Juárez; y el de Juárez en el resto de la ciudad. A nivel estado operan también ambos con los mismos y otros brazos.

Los Mexicles, La Empresa, Los Aztecas, en el bando del Cártel de Juárez-La Línea, traen severos conflictos entre ellos que al menos en noviembre parecen haber amainado; los Artistas Asesinos, o Doblados (Sinaloa), tampoco se hicieron notar mucho durante el mes que acaba de terminar.

Ya veremos diciembre y enero para conocer con mayor certeza si la tendencia a la baja será permanente o, para mala fortuna de la ciudad, se trata solo de un paréntesis extraordinario sí en razón de la mayor coordinación entre corporaciones de seguridad, pero también porque los grupos delictivos repiensan sus actividades y ajustan sus estrategias.

***

Las damas socias del Club Campestre son de armas tomar. El martes por la noche se fueron directo al pescuezo del expresidente del club, Marko Otero, por varias razones, incluida la remoción a la brava del logo institucional representado en una niña de la etnia chihuahuense Tarahumara.

Fueron las mujeres tan enérgicas y tan firmes que provocaron la reacción también encendida de Jesús “Chuy” Otero que a gritos trató de asegurar que no hubo dolo en la actuación de su hermano Marko. No hubo dolo, no hubo dolo, no hubo dolo, gritaba en estribillo con aires de cólera.

Ni las mujeres ingenuas ni la inmensa mayoría de los socios inocentes. Están seguros que hubo una transa fenomenal de los Otero, sus integrantes de la mesa directiva y los Fuentes Téllez que se apropiaron del logo original Tarahumara para cambiarlo por otro que maneja hoy el club.

Ahora el problema viene legal, anunciaron el ingreso de un despacho legal para recuperar los derechos del logo y que los honorarios y todo lo que resulte en pérdidas sean absorbidas por Marko.

Pegarles en la bolsa será el mayor dolor; todo por pretender deshacerse, en ánimo con tufo discriminatorio, del logo de la “indita” Tarahumara.

Durante la misma asamblea del martes por la noche fue sometido a votación el presupuesto de egresos e ingresos. Fue incluido un apartado para recuperar el logo e instalarlo de nueva cuenta en papelería y edificios. Esto molestó mucho a Marko, a su hermano y sus poquísimos escuderos (ocho), incluido Osvaldo Kuchle. Votaron en contra, frente más de 70 que lo hicieron a favor.

Al presidente del club, Hugo Venzor, le debe haber dolido en el alma esa posición negativa de Marko. Hugo fue su tesorero en la anterior mesa directiva, pero con esto tuvo para caer definitivamente de su gracia.

La conclusión es que no habrá marcha atrás en la recuperación del logo Tarahumara. Hugo pidió a los asambleístas unos días para rescatar “por las buenas” el logo original que fue entregado inexplicablemente y sin consulta a Valentín y Octavio Fuentes Téllez.

Si por la buena no lo devuelven, está listo el despacho de abogados para ir a juzgados y salas judiciales hasta conseguir su rescate con cargo a la bolsa de Otero.

Con peligro hasta en asunto penal sea convertido si hay resistencia y los abogados hallan que el logo fue robado a la malagueña.

***

Para recorrer entre 300 y 400 kilómetros diarios, como lo hacen los camiones urbanos de Chihuahua y las ruteras de Juárez, el gasto de combustible supera los seis mil pesos por día, y esa es apenas la cantidad promedio que ingresa cada ruta por el cobro del pasaje.

Este es el análisis fundamental que los concesionarios del transporte urbano de la capital y la frontera han planteado ante las instancias del Gobierno del Estado para justificar el incremento a la tarifa que los camioneros consideran urgente.

Aunque no faltan las voces que ven el aumento al transporte más lejos que la paz entre Ucrania y Rusia, los concesionarios pretenden demostrar que ya no son simples habladurías eso de que operan en números rojos.

Si el promedio de ingresos de cada camión apenas alcanza para cubrir el costo del diésel, el salario de los choferes y sus prestaciones, así como el mantenimiento de cada unidad, entran en la fila de los números rojos para los camioneros, quienes aseguran que ya ni un peso les quita de utilidad, menos un extrita para reinversión.

Adicionalmente, el acceso al crédito para adquirir nuevas unidades es cada vez más caro a causa de la inflación y las tasas de interés, ambos indicadores en niveles históricos, por lo que el compromiso de mejorar los camiones se ha vuelto imposible de cumplir.

Así, los camioneros no pueden más que apelar a un incremento sin la condicionante de la adquisición de nuevas unidades, detallito que fortalece la respuesta negativa al aumento que ha sostenido la gobernadora Maru Campos, mientras no se cumplan los compromisos adquiridos meses atrás de la modernización de unidades.

El jaloneo que viene para estos días será de lo más interesante, pues se acaban, con la llegada del mes de diciembre, los plazos fatales impuestos entre autoridades y concesionarios para llegar a un punto de acuerdo.

***

Tenemos información puntual sobre la inversión en distintos rubros proporcionadas por la Secretaría de Hacienda que, vistos en términos simples, revelan maltrato contra Juárez, en los ejercicios presupuestales del 2020 y 2021.

La imagen con los datos en nuestra edición digital es poco afortunada. En Cultura, 164 millones contra 18 en el 2020; en Educación más parejo, 8 contra 7; en seguridad, 940 contra 324 millones.

En el 2021 lo mismo, diferencia abismal, en cultura, 138 millones contra 49 millones; en educación 8 contra 7; en seguridad 481 contra 225.

Concediendo que, al pensar en Chihuahua, quisiéramos creer que mucho de ese dinero es precisamente porque allá están las oficinas centrales, pero igual, el centralismo evidenciado es mucho.

En cultura y seguridad la diferencia en inversión es del doble entre Chihuahua y esta ciudad. Increíble, solo pensando desde el punto de vista poblacional.

El tema es actual, no tanto por el ejercicio del 2022, sino por la propuesta del 2023, que precisamente fue entregado ayer ante el Congreso del Estado, y tendría que romper esas inercias del pasado inmediato, que relegaron a Juárez en la inversión estatal y federal.

El dato proviene de una solicitud de información consultada en la Plataforma Nacional de Transparencia, con documento oficial proporcionado por Hacienda en abril pasado.