Que la planeación y administración urbana no actúen de manera discresional

La semana pasada, después de relacionar el tema de la pérdida de agua potable a causa de las tomas clandestinas instaladas en las decenas de miles viviendas abandonadas, hoy invadidas - ¡menudo problema!- en el suroriente de la ciudad, concluí el texto que semanalmente comparto con ustedes, con una pregunta: “Por cierto ¿alguien tiene noticias del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible, PDUS?

Acababa apenas de teclear las ultimas letras cuando llegó la noticia de que el Congreso del Estado solicitó a la Auditoría Superior del Estado, ASE, investigar al gobierno municipal, específicamente a la Dirección de Desarrollo Urbano y al Instituto Municipal de Investigación y Planeación, IMIP, por presuntos cambios en la zonificación secundaria, es decir, el uso propuesto para los predios urbanos, y la aprobación de fraccionamientos y condominios que pudieron no estar acordes a la ley vigente, enfatizando que los procesos de desarrollo urbano deben de llevarse además de manera transparente y con un enfoque de sostenibilidad y prevención de riesgos.

Y precisamente con esta noticia obtuve también la respuesta a mi pregunta sobre el PDUS: se pidió también a la ASE que revise la actualización del PDUS para cotejar que las reservas para el crecimiento de la ciudad no violen la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua y que se verifique también si se tiene la posibilidad de hacer frente a la demanda que aumentará a razón de la expansión urbana que se propone.

Pues bien, están en lo cierto porque en efecto, se han propuesto cambios de uso del suelo que están fuera de la ley y respecto al PDUS se han apuntado cuestiones que evidentemente también están fuera de ella… puntos que se comentaron en tiempo y forma durante las audiencias púbicas y que después tal como lo marca el proceso se hicieron llegar de manera escrita al IMIP, y sí, se hizo caso… pero caso omiso.

¿Recuerda usted cuando el municipio solicitó autorización para cambien el uso del suelo de un predio cuyo uso era un vaso de captación que evita inundaciones en Riberas del Bravo? Sí, le recuerdo que se quería vender para construir en él una maquiladora. De no ser porque los propios vecinos de Riberas del Bravo alzaron la voz, hoy el municipio tendría unos millones en su haber y los vecinos inminentes inundaciones que sortear. Deje usted que el gobierno siempre debe privilegiar el bien común sobre el particular, el tema es que a ley expresamente prohíbe el cambio de uso de predios utilizados como infraestructura hidráulica ¿Qué pasó?

También desde esta columna se han señalado varios puntos que sobre la contradicción entre la introducción al PDUS que expresa como misión tener una ciudad compacta y sostenible, mas solo dice a la letra, pero no lo plasma en sus estrategias. Existe una clara tendencia hacia la dispersión y aún más, promover la urbanización en El Barreal, a pesar de las inundaciones y los efectos perversos que provocan, como las de 2006 y 2008. Se proponen predios a urbanizar en el corto plazo alejados de la mancha urbana. Todo ello está perfectamente fuera de las leyes estatales y federales y de las políticas de ordenamiento territorial que se deben aplicar a nivel nacional. Ciertamente, como se aludió cuando se les hicieron notar “los detalles”, el municipio tiene la facultad de designar reservas territoriales pero siempre y cuando, no se debe olvidar, debe hacerlo en el marco de la ley. ¡Ya no más crecimiento disperso!

Respecto a la factibilidad de dotar de agua a la expansión urbana que se propone, enérgicamente la Junta de Aguas ha manifestado reiteradamente que no se tiene capacidad.

Debo decirlo: en el marco normativo del PDUS se menciona el Plan Municipal de Desarrollo Urbano Sostenible para el Municipio de Juárez, 2020, realizado bajo supervisión directa de la SEDATU, en el cual se sigue la directriz para el ordenamiento territorial que en efecto lleve a la compacidad y sostenibilidad, y aunque es un instrumento de mayor jerarquía que el PDUS, fue ignorado. Se tenía a la mano el instrumento guía, pero…

Se apostó al camino equivocado, tan equivocado que aun teniendo evidencias de los efectos perversos del modelo de crecimiento urbano que el PDUS pretendía retomar hoy está sujeto a revisión. Todo sale a la luz… ya se me hacía raro que no tuviéramos noticias sobre el destino de los juarenses… pero al parecer vamos por buen camino. Gracias Estamos ante una oportunidad de evitar que las autoridades encargadas de la planeación y de la administración del desarrollo urbano actúen de manera discrecional.